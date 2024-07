Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Vendite a Messina, Capri Leone, Nizza di Sicilia, Villafranca Tirrena

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” Sabato 6 Luglio 2024

RGF 6/2014. In Capri Leone (ME), Frazione Rocca, località Gonia – Lotto UNICO: Lotto unico (già lotto 3,5.6,7) Stabilimento industriale composto da: A) capannone a due el. f.t. della sup. di mq 1.077,70 al p.t e di mq 463,60 al primo piano; B) capannone della sup. di mq 818,10; tettoia(E) di mq 396 e tettoia (F) di mq 132,75 più aree esterne. Nel lotto sono compresi alcuni beni mobili di servizio. PREZZO BASE Euro 1.081.542,00. Offerta minima Euro 811.156,50. Rilancio minimo in aumento Euro 30.000,00. In Sant'Agata di Militello (ME), Piazza Capita – Lotto 1: locale commerciale adibito a supermercato a p.t. rialzato, superficie commerciale di mq 440 circa, oltre aree esterne e balconi di mq 74 circa, completo di tutta l'attrezzatura per supermercato. sottostante locale deposito al piano seminterrato della sup. catastale di mq 195. PREZZO BASE Euro 315.374,08. Offerta minima Euro 236.530,56. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. In Capri Leone (ME), frazione Rocca, Via Nazionale – Lotto 4: bottega a p.t. della superficie catastale di mq 98 circa. PREZZO BASE Euro 46.080,00. Offerta minima Euro 34.560,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 23/10/2024 ore 11:00 presso studio del curatore sito in Messina, Via Ghibellina n. 77. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avvocato Arena Letterio 090718242, per info e visita immobile.

RGE 90/2016. In Messina (ME), Via Palermo 407 – Lotto UNICO: appartamento posto al piano terra di un edificio ad una elevazione fuori terra oltre terrazzo. L'immobile è dotato di un terrazzo, posto al piano primo (2° elev.ne fuori terra), in cui è presente un grande ripostiglio. Superficie commerciale di 191,60 mq. PREZZO BASE Euro 86.062,50. Offerta minima Euro 64.546,87. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Asta senza Incanto 18/10/2024 ore 10:00 presso studio del professionista delegato in Messina Via Oratorio della Pace n.32. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Tramonte Micaela 090674380, per info e visita immobile.

RGE 93/2018. In Nizza di Sicilia (ME), Via Umberto I 328 – Lotto UNICO: proprietà per la quota di 1/1 di una casa signorile della superficie commerciale di mq. 234, composta da un fabbricato a tre elevazioni fuori terra comunicanti con una scala interna. PREZZO BASE Euro 167.821,87. Offerta minima Euro 125.866,40. Rilancio minimo in aumento Euro 6.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 15/10/2024 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Filocamo Santina Roberta 090363542, per info e visita immobile.

RGE 122/2022. In Messina (ME), Via Alessio Valore 301/bis 21 – Lotto UNICO: Appartamento della superficie commerciale di 193 mq. Posto al piano terra di un fabbricato a n. 6 elevazioni f.t. ,con affaccio su stradella privata e cortili condominiali. Costituito da n.6 vani, doppi servizi, cucina e corridoio. PREZZO BASE Euro 154.956,17. Offerta minima Euro 116.217,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Asta senza Incanto 25/10/2024 ore 10:00 presso studio del delegato sito in Messina, Via Maffei n. 5. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avvocato Mazzei Sebastiano 090717218, per info e visita immobile.

RGE 130/2021. In Messina (ME), Viale San Martino is. 37 n.367 – Lotto 1: Appartamento sup. comm. 116,40 mq, consistenza 4,5 vani. PREZZO BASE Euro 105.031,00. Offerta minima Euro 78.773,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.150,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 22/10/2024 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Gruppo Edicom Spa sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Romano Antonio 3474915932, per info e visita immobile.

RGE 133/2019. In Messina (ME), via Giarre n° 39 – Lotto UNICO: appartamento posto al p.t. e composto da tre ambienti oltre accessori, per una superficie coperta, considerata al lordo della superficie coperta da muri e pilastri, di 38 mq. Considerando invece la superficie utile al netto della muratura, la stessa risulta pari a circa 26.50 m2 (all. 4).". PREZZO BASE Euro 23.375,00. Offerta minima Euro 17.531,25. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 03/10/2024 ore 12:00 presso studio del delegato sito in Messina, Via Seminario n. 4. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Berenato Gianmarco 3926360386, per info e visita immobile.

RGE 158/2023. In Messina (ME), Salita Ogliastri 57/A – Lotto 1: Piena proprietà di bene ad uso abitativo, composto da soggiorno angolo-cottura, due camere da letto, un bagno e corte; posto al piano terra sviluppa una superficie lorda di circa mq 205,91. PREZZO BASE Euro 159.630,00. Offerta minima Euro 119.722,50. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 31/10/2024 ore 11:00 presso sala aste telematiche della società Gruppo Edicom Spa sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. De Francesco Carmen 090363542, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 166/2013 +242/15. In Villafranca Tirrena (ME), via Principe di Castelnuovo 132 – Lotto UNICO: complesso edilizio "Il Mare", Proprietà superficiaria per la quota di 1000/1000 di appartamento composto da ingresso, soggiorno, due camere, ripostiglio e servizi. per una superficie calpestabile reale netta, esclusi gli accessori, di circa mq 80 oltre posto auto scoperto. complesso edilizio "Il Mare", proprietà superficiaria per la quota di 1000/1000 di lastrico solare, superficie lorda complessiva di circa mq 68. PREZZO BASE Euro 90.281,55. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Asta senza Incanto 16/10/2024 ore 09:30 presso studio del delegato in Messina, via S. Filippo Bianchi n. 60. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Sparacino Dario 090663356, per info e visita immobile.