Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

TRIBUNALE DI PATTI – Abitazioni e box

CAPO D’ORLANDO ( ME) – CONTRADA PISCITTINA 253 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della sup. comm. di mq 211,80, al piano 2°, composto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 4 camere, 2 bagni, ripostiglio, disimpegno, balcone, terrazza e veranda coperta. Prezzo base Euro 169.240,00. Offerta minima: Euro 126.930,00. Rilancio: Euro 1.500,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della sup. comm. di mq 133,60, al piano 2° e 3°, composto dacucina-soggiorno e sala da pranzo comunicanti, camera, terrazza, veranda con ripostiglio e studio dotato di wc e balcone posto al piano 3°. Prezzo base Euro 106.680,00. Offerta minima: Euro 80.010,00. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 03/12/24 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/12/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Maria Buzzanca tel. 3494284237. Rif. RGE 138/2017 PT872026 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPO D’ORLANDO ( ME) – VIA STANISLAO MANCINI, 4/D – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO della sup. comm. di 126,92 mq. al piano primo di fabbricato a 5 elevazioni fuori terra. Composto da soggiorno – salone, cucina – pranzo, 2 camere, ampio bagno completo di vasca, doccia e doppi lavelli, ripostiglio e locale wc, dotato di anti wc – lavanderia. Il soggiorno è open con l’ingresso e parte del disimpegno, in quest’ultimo sono ricavati 2 armadi incassati. E’ inoltre dotato di un balcone, su cui si affacciano la cucina ed una camera, e di un balconcino, posto sul prospetto principale, su cui si affaccia il locale soggiorno. Ha affaccio su cortile condominiale, nella parte anteriore, su un cortile condominiale nella parte posteriore e su via S. Mancini con il fronte est. Trae accesso da un comodo vano scala, fornito di ascensore. Prezzo base Euro 240.886,81. Offerta minima: Euro 180.665,11. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 19/12/24 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 18/12/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pino Campione tel. 3289658040. Rif. RGE 89/2021 PT872570 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Abitazioni e boxCAPO D’ORLANDO ( ME) – VIA TRAZZERA MARINA, 280/B – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) LABORATORIO ARTIGIANALE della sup. comm.di 127,35 mq, al piano terra di fabbricato a due elevazioni fuori terra piu’ copertura: si compone di: ingresso-ufficio separati da una divisione in alluminio e vetri removibile, disimpegno, bagno con antibagno, ampio locale adibito a laboratorio e un retro-laboratorio. Immobile costruito nel 1974 ristrutturato nel 2007. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 94.549,22. Offerta minima: Euro 70.911,92. Rilancio: 5% del prezzo base. Vendita senza incanto 28/11/24 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 27/11/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Mike Bonomo tel. 0941561078. Rif. RGE 6/2022 PT871876

CAPRI LEONE ( ME) – VIA CALOGERO PIDALA’, 2 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO a piano rialzato della sup. tot. di mq. 145 circa, composto da ingresso, corridoio, pranzo-soggiorno, cucina, due bagni, ripostiglio e tre camere da letto e magazzino a piano seminterrato della superficie di mq. 91 circa composto da unico ampio locale adibito ad abitazione e bagno. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 146.553,81. Offerta minima: Euro 109.915,35. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 19/12/24 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 18/12/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Mauro Aquino tel. 094122793. Rif. RGE 56/2021 PT872499 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPRI LEONE ( ME) – FRAZIONE ROCCA – VIA NAZIONALE, S.N. – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE di tipo civile avente accesso dalla via Nazionale, posta al piano primo (seconda elevazione fuori terra) di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra, composta da cucina, tre vani, un bagno, un w.c., ingresso e disimpegno ed un terrazzo a livello. All’abitazione è annesso un posto auto ricadente nel parcheggio esterno. Prezzo base Euro 75.750,00. Offerta minima: Euro 56.812,50. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 03/12/24 ore 12:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/12/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Notaio Andrea Zuccarello Marcolini tel. 0909148222 – 0909148111. Custode Giudiziario Dott.ssa Francesca La Torre tel. 3486515598. Rif. RGE 93/2013 PT872435 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

OLIVERI ( ME) – VIA DEL MARE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETA’ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI VILLETTA A SCHIERA. L’immobile si trova all’interno del residence “La Tonnara” e si sviluppa su 2 piani. Al p. terra c’e’ un patio privato, cucina-soggiorno con apertura sul prospetto posteriore, wc con apertura sul prospetto principale, scala di collegamento interna sotto la quale sono stati realizzati 2 piccoli ripostigli; al 1°piano vi e’ una camera con balconcino sul prospetto principale e un’altra camera con balconcino sul prospetto posteriore. Prezzo base Euro 91.000,00. Offerta minima: Euro 68.250,00. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 03/12/24 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/12/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Michela La Cauza tel. 3206040023. Rif. RGE 59/2023 PT871880 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – VIA DELLA STAZIONE, SNC – TERRAZZA DI COPERTURA, allo stato rustico, al quarto piano di fabbricato per civile abitazione. Libero. Prezzo base Euro 17.381,00. Offerta minima: Euro 13.036,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 02/12/24 ore 12:30. c/o Tribunale di Patti, Aula Udienza, Via Molino Croce, Patti. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Termine presentazione offerte: 29/11/24 ore 12:00. G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. Professionista Delegato alla vendita e Curatore Fallimentare Dott.ssa Donatella Mamì tel. 0941956475-3338125073. Rif. FALL 18/2019 PT872731 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PIRAINO ( ME) – FRAZIONE C.DA GLIACA, VIA NAZIONALE GLIACA, 132 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) COMPENDIO IMMOBILIARE composto da appartamento di circa mq 104 a piano terra, locale cantina di circa mq 10 mq e vano garage di mq 22,15 entrambi a piano seminterrato, e facenti parte di fabbricato condominiale a 3 elevazioni fuori terra oltre piano seminterrato. Appartamento composto da cucina abitabile, soggiorno-pranzo con balcone/terrazzino, bagno, 2 camere da letto, corridoio/disimpegno, wc, camera. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 123.103,00. Offerta minima: Euro 92.327,25. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 12/12/24 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 11/12/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avv. Gabriella Donzì tel. 0941241567. Custode Giudiziario Avv. Ida Muzzupappa tel. 3477611175. Rif. RGE 65/2021 PT872494 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – CONTRADA CALARCO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) A) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO allo stato rustico di 161 mq; A.1) PIENA PROPRIETÀ DI POSTO AUTO scoperto, di 4,40 Mq. A.2) PIENA PROPRIETÀ DI POSTO AUTO scoperto di 7,20 Mq. A.3) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/7 DI TERRENO di 0,07 Mq. A.4) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA INDIVISA DI 1/7 DI TERRENO di 0,11 Mq. Libero. Prezzo base Euro 85.032,94. Offerta minima: Euro 63.774,70. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 2) A) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 149 mq; A.1) PIENA PROPRIETÀ DI POSTO AUTO scoperto, di 4,60 Mq. A.2) PIENA PROPRIETÀ DI POSTO AUTO scoperto di 4,60 Mq. A.3) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/7 DI TERRENO di 0,07 Mq. A.4) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA INDIVISA DI 1/7 DI TERRENO di 0,11 Mq. Occupato da esecuato. Prezzo base Euro 116.833,97. Offerta minima: Euro 87.625,47. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 3) A) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 77 mq; A.1) PIENA PROPRIETÀ DI POSTO AUTO scoperto, di 4,60 Mq. A.2) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/7 DI TERRENO di 0,07 Mq. A.3) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA INDIVISA DI 1/7 DI TERRENO di 0,11 Mq. Occupato da esecutato. Prezzo base Euro 57.820,90. Offerta minima: Euro 43.365,69. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 4) A) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 78 mq; A.1) PIENA PROPRIETÀ DI POSTO AUTO scoperto, di 4,40 Mq. A.2) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/7 DI TERRENO di 0,07 Mq. A.3) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA INDIVISA DI 1/7 DI TERRENO di 0,11 Mq. Libero. Prezzo base Euro 71.719,43. Offerta minima: Euro 53.789,57. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 5) A) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 177 mq; A.1) PIENA PROPRIETÀ DI POSTO AUTO scoperto, di 4,40 Mq. A.2) PIENA PROPRIETÀ DI POSTO AUTO scoperto, di 4,40 Mq. A.3) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/7 DI TERRENO di 0,07 Mq. A.4) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA INDIVISA DI 1/7 DI TERRENO di 0,11 Mq. Prezzo base Euro 133.043,98. Offerta minima: Euro 99.782,98. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 6) A) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO allo stato rustico di 80 mq; A.1) PIENA PROPRIETÀ DI POSTO AUTO scoperto, di 4,60 Mq. A.2) PIENA PROPRIETÀ DI POSTO AUTO composto da autorimessa di 43,5 Mq. A.3) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/7 DI TERRENO di 0,07 Mq. A.4) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA INDIVISA DI 1/7 DI TERRENO di 0,11 Mq. Prezzo base Euro 63.132,26. Offerta minima: Euro 47.349,19. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 04/12/24 ore 16:00. PIRAINO ( ME) – FRAZIONE CALANOVELLA, VIA CALANOVELLA – LOTTO 7) A) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 72 mq. Prezzo base Euro 68.391,00. Offerta minima: Euro 51.293,25. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 04/12/24 ore 16:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/12/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Maria Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. RGE 35/2020 PT872024 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SAN PIERO PATTI (ME) – VIA NINO DANTE – VIA LOMBARDIA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – A. IMMOBILE ADIBITO A LABORATORIO ARTIGIANALE, composto da ingresso, laboratorio, vano scala che porta ai piani superiori. Il laboratorio è composto da vano unico con spogliatoio, wc e anti wc. B. IMMOBILE ADIBITO AD ABITAZIONE, composto da 6,5 vani: ingresso, disimpegno dei vari ambienti, cucina, soggiorno-pranzo, con affaccio su balcone, bagno, 2 ripostigli, cantina e 2 camere da letto. C. IMMOBILE IN COSTRUZIONE al piano primo, privo di ogni tipo di finitura e tramezzatura sia interna che esterna. D. LASTRICO SOLARE. in costruzione. E. BENE COMUNE non censito. Gli immobili sono ubicati: in Via Nino Dante, il magazzino al piano terra, e in via Lombardia i piani terra, primo e secondo, e si collocano in uno stesso edificio con tre elevazioni fuori terra sulla via Nino Dante, dalla quale si accede al laboratorio artigianale, e di 2 fuori terra sulla retrostante via Lombardia, composto da piano terra, adibita ad abitazione, un primo piano e il lastrico solare che, risultano in corso di costruzione con lavori non terminati il primo piano e il lastrico solare. Prezzo base Euro 117.000,00. Offerta minima: Euro 87.750,00. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 10/12/24 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 09/12/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rita La Rosa tel. 0941367710-3932466293. Rif. RGE 84/2021 PT872256 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SAN SALVATORE DI FITALIA ( ME) – CONTRADA GRAZIA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO al piano primo sottostrada composto da ingresso, cucina, soggiorno al cui interno è stata realizzata una camera senza finestre, 2 camere doppie, bagno e disimpegno, ripostiglio, locale deposito e corte comune. Prezzo base Euro 19.971,00. Offerta minima: Euro 14.979,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 05/12/24 ore 12:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 04/12/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Santi Cirella tel. 094134863. Rif. RGE 70/2011 PT872027 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – CONTRADA CALARCO 4B, INT 3 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO della superficie commerciale di 163,15 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. L’unità immobiliare sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 117 mq: di cui 95 mq adibiti a civile abitazione, e circa 30 mq destinati a corte ad uso esclusivo. L’appartamento è posto al piano terra rialzato della palazzina A), è costituito da una zona giorno con ingresso-soggiorno e cucina abitabile; una zona notte servita da disimpegno che conduce alle tre camere da letto, 2 servizi igienici e un piccolo ripostiglio. L’appartamento è dotato di corte di pertinenza ad uso esclusivo, di un posto auto coperto sito al piano seminterrato, realizzato senza alcuna delimitazione materiale, individuato con delle linee di demarcazione orizzontali, della superficie commerciale di 13 mq, identificato con il numero P8) e di una cantina sempre al piano seminterrato identificata con il numero C8), delimitata da muri perimetrali che sviluppano una superficie commerciale di circa 13 mq. L’autorimessa e la cantina poste al piano seminterrato hanno accesso carrabile. Il P.S1 e il P.T sono inoltre collegati mediante scala interna a rampa lineare di accesso al vano scala condominiale. Prezzo base Euro 105.721,20. Offerta minima: Euro 79.290,90. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 17/12/24 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 16/12/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pino Campione tel. 3289658040. Rif. RGE 24/2023 PT872439 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – VIA MEDICI, 415 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE di tipo civile a P. 2, composta da soggiorno, cucina, un vano, 2 ripostigli ed un bagno. Prezzo base Euro 55.687,50. Offerta minima: Euro 41.765,63. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE di tipo civile a P. 3, composta da soggiorno, cucina, due vani, un bagno ed un ripostiglio. Prezzo base Euro 76.500,00. Offerta minima: Euro 57.375,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 03/12/24 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/12/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita Notaio Andrea Zuccarello Marcolini tel. 0909148222 – 0909148111. Custode Giudiziario Avv Maria Tindara Impellizzeri tel. 3886006300. Rif. RGE 92/2014 PT872440 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’ANGELO DI BROLO ( ME) – CONTRADA PIETÀ, S.N. – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI VILLA SINGOLA composta da un piano seminterrato adibito a magazzino, un piano terra adibito a zona giorno ed un piano primo adibito a zona notte, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 251. Occupato. Prezzo base Euro 58.695,73. Offerta minima: Euro 44.021,80. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 10/12/24 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 09/12/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Andrea Pirri tel. 0941328495 – 3280106470. Rif. RGE 12/2010 PT871960 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANTO STEFANO DI CAMASTRA ( ME) – VIA CROCE MILIA 5-5/A – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI FABBRICATO ABITATIVO indipendente della sup. comm. di 197,39 mq. a 4 elev. f.t., con scala interna a forma di elle, che collega i vari livelli di piano abitativi, con 2 ingressi autonomi, occupante una sup. totale lorda di circa mq. 190,30, oltre, balconi e terrazzo di sup. tot. di circa mq. 21,80. Immobile costituito al piano terra da: unico ampio vano, cucina, wc, ripostiglio sotto scala, con accesso esclusivo dal civico 5 e con ulteriore accesso dal civico 5/A, di sup. lorda di circa mq. 50,30. I restanti piani hanno accesso dal civico 5/A, e sono costituiti da: piano primo, composto da corridoio, camera, bagno, ripostiglio, di superficie lorda di circa mq. 50,30 e balcone di circa mq. 3,60; da: piano secondo, destinato a zona corridoio, camera, bagno, ripostiglio, di sup. lorda di circa mq. 50,30 e balcone di circa mq. 3,60; e da: piano terzo (piano attico), con piccolo disimpegno, zona pranzo-salotto, cucina, ripostiglio, di sup. lorda di circa mq. 39,30, oltre balcone di circa mq. 3,60 e terrazzo di circa mq. 11,00. Prezzo base Euro 46.378,50. Offerta minima: Euro 34.783,87. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 19/12/24 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 18/12/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pino Campione tel. 3289658040. Rif. RGE 19/2023 PT872100 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANTO STEFANO DI CAMASTRA ( ME) – CONTRADA PETITTO, VIA LIBERTÀ – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE al piano 2°, nella palazzina B, composto da ingresso/soggiorno, corridoio, camera singola, servizio igienico con doccia, cucina, camera doppia, ripostiglio, servizio igienico con vasca, 2 balconi. Mq 106,77. Prezzo base Euro 49.484,75. Offerta minima: Euro 37.113,56. Rilancio: Euro 2.000,00. LOTTO 2) MAGAZZINO a piano T, palazzina B, composto da: ampio vano unico cucina/soggiorno, servizio igienico con doccia, camera da letto, vano magazzino collegato al vano cucina/soggiorno e con ingresso dalla corte parcheggio. Mq 93,52. Prezzo base Euro 17.963,56. Offerta minima: Euro 13.472,67. Rilancio: Euro 800,00. Vendita senza incanto 10/12/24 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 09/12/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita Avv. Marcella Merlo. Custode Giudiziario Avv. Cinzia Gatani tel. 3473920663. Rif. RGE 8/2021 PT872221 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

TUSA ( ME) – FRAZIONE CASTEL DI TUSA – VIA NAZARIO SAURO, 138 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO della sup. comm. di mq 325,02; fabbricato composto da 3 elevazioni fuori terra con ingresso su strada. Al piano terra un lungo corridoio disimpegna il soggiorno, camera da letto, bagno e cucina che da accesso ad altra piccola camera e corte interna. Da quest’ultima si accede direttamente al ripostiglio. Dalla scala si accede al piano superiore costituito da un corridoio che disimpegna 2 camere da letto, ripostiglio, cucina e bagno. Il secondo piano non rifinito, sono assenti pavimentazione, intonaci e impianti tecnologici. L’unità immobiliare è posta al piano T, 1 e 2, scala unica. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 148.553,12. Offerta minima: Euro 111.414,84. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 12/12/24 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 11/12/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Andrea Pirri tel. 0941328495 – 3280106470. Rif. RGE 52/2016 PT871952 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

CASTELL’UMBERTO (ME) – CONTRADA CARNEVALE, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE COMMERCIALE al piano T.-S. su strada (Strada Provinciale Castell’Umberto/Tortorici), all’interno di fabbricato per civile abitazione a tre elevazioni fuori terra, con piccola corte antistante. Sup. Comm. 76,34 mq. Occupato da terzi con titolo. Prezzo base Euro 49.187,31. Offerta minima: Euro 36.890,49. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 12/12/24 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 11/12/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Francesco Balletta tel. 0941241567- 3397829125. Rif. RGE 308/2023 PT872498 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – VIA AGLIASTRI, 20-22 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) Piano terra con da 2 vani destinati a negozio aventi accesso dal porticato comune all’intero complesso; 2 piccoli vani antiwc e wc, disimpegno Sup. lorda di circa 73 mq; 2) Piano seminterrato composto da ampio vano deposito e secondo vano deposito. Sup. lorda di circa 145 mq. L’immobile viene venduto in parte in piena proprietà ed in parte in proprietà superficiaria. Nel lotto sono compresi i beni mobili meglio descritti in avviso di vendita. Prezzo base Euro 37.056,00. Offerta minima: Euro 27.792,00. Rilancio: Euro 2.000,00. VIA PROVINCIALE (GIÀ CONTRADA GALICE) – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 3) COMPOSTO DA piena proprietà di: A) IMMOBILE suddivisibile in 2 porzioni delle quali una con struttura in legno e adibito ad ufficio (mq 24,50), l’altra con struttura metallica e tamponamenti in pannelli coibentati con zona soppalcata (mq 96). B) TERRENO di forma irregolare, orografia pianeggiante. C) TERRENO a forma irregolare pianeggiante coltivato. Nel lotto sono compresi i beni mobili meglio descritti in avviso di vendita. Prezzo base Euro 53.876,00. Offerta minima: Euro 40.407,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 05/12/24 ore 16:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 04/12/24 ore 12:00. G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. Curatore Fallimentare Avv Maria Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. FALL 8/2017 PT872470 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – VIA KENNEDY, 12 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE destinata ad attività commerciale a P. sem. composta da area destinata all’esposizione, area destinata alla vendita, 2 locali e bagno con antibagno. Prezzo base Euro 60.512,70. Offerta minima: Euro 45.384,53. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 03/12/24 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/12/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita Notaio Andrea Zuccarello Marcolini tel. 0909148222 – 0909148111. Custode Giudiziario Avv. Ivan Segreto tel. 3287182180. Rif. RGE 52/2013 PT872728 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PIRAINO ( ME) – VIA INDUSTRIALE, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ DI IMMOBILE al PT e P1, della sup. comm. di 922,88 mq. L’unità immobiliare si trova al PT è formata da 2 corpi addossati, il primo in c.a. su 2 livelli, di cui il primo piano in fase di costruzione; il secondo corpo retrostante risulta un capannone industriale in struttura metallica con copertura a due falde e travi a vista. Dall’ingresso principale si accede ad un primo vano libero a sinistra e a destra ad un ufficio con bagno e antibagno e il vano scala allo stato rustico con ascensore mai realizzato. Il grande vano a capannone risulta un unico vano libero a meno del piccolo corpo addossato agli uffici dove sono alloggiati il bagno e l’antibagno. Occupato. Prezzo base Euro 392.000,00. Offerta minima: Euro 294.000,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 12/12/24 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 11/12/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Gabriella Donzi tel. 0941241567. Rif. RGE 40/2023 PT871965 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Terreni

CARONIA ( ME) – CONTRÀ FIUMARA, SNC – TERRENO AGRICOLO della superficie commerciale di 11.018,10 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. Trattasi di terreni agricoli in zona pianeggiante, non coltivati e con la presenza per lo più di alberi di ulivo. Il fondo è esteso catastalmente ha.1.02.25 e, secondo le previsioni del vigente P.R.G., ricade interamente in zona “E”, verde agricolo. È presente una struttura in ferro (scheletro di un capannone artigianale regolarmente edificato in forza di una concessione edilizia, oggi scaduta), per una superficie di 793,10 mq in buone condizioni di manutenzione e conservazione. Libero. Prezzo base Euro 99.814,00. Offerta minima: Euro 74.860,00. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 02/12/24 ore 11:00. c/o Tribunale di Patti, Aula Udienza, Via Molino Croce, Patti. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Termine presentazione offerte: 29/11/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Concetta Alacqua. Professionista Delegato alla vendita e Curatore Fallimentare Dott.ssa Donatella Mamì tel. 0941956475-3338125073. Rif. PU.L.G. 5/2023 PT872729 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300