Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita in provincia di Messina - Tempostretto

TRIBUNALE DI PATTI Abitazioni e box

RGE 64/2021 ACQUEDOLCI ( ME) – VIA FRATELLI CARLOZZO, 16 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PALAZZINA a destinazione abitativa fg 6 part 119 sub 3 cat. a4, 7,5 vani rendita 317,62 piani S1- T. 1 e 2. In Corso di liberazione piano s. occupato piani superiori liberi. Prezzo base Euro 39.397,50. Offerta minima: Euro 29.548,12. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 12/12/23 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 11/12/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Ivan Segreto tel. 3287182180. Rif. RGE 64/2021 PT840895 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 59/2019 BROLO ( ME) – VIA TRENTO, 278 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 così composta: A) APPARTAMENTO (mq 168) al terzo piano di un edificio a sei elevazioni; attualmente in fase di costruzione, privo di tutti gli infissi esterni (comprese le serrande ed il portone d’ingresso), delle porte interne, degli arredo bagno e delle rubinetterie, degli allacci alle reti idriche, elettriche (è presente solo il cablaggio) e del gas. B) LASTRICO SOLARE (mq 78), costituisce una quota parte dell’intera copertura a terrazza praticabile del fabbricato. Libero. Prezzo base Euro 104.000,00. Offerta minima: Euro 78.000,00. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 05/12/23 ore 13:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 04/12/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Leo Decembrino tel. 3286590210. Rif. RGE 59/2019 PT841037 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 75/2021 CAPO D’ORLANDO ( ME) – VIA BRUCA, 81 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – USUFRUTTO PER LA QUOTA DI 500/1000 DI APPARTAMENTO composto da ingresso, corridoio/disimpegno, 4 camere, cucina abitabile, 2 bagni, 2 balconi e terrazzo chiuso con profilati di alluminio adibito a lavanderia, posto al piano 2°, sviluppa una sup. lorda tot. di circa mq 119. Prezzo base Euro 22.948,41. Offerta minima: Euro 18.358,73. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 05/12/23 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 04/12/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Teresa Privitera tel. 0941349389. Rif. RGE 75/2021 PT842130 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 79/2021 CAPO D’ORLANDO ( ME) – VIA NAZIONALE PALERMO, 43 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO RESIDENZIALE al piano 1 e 2 di fabbricato a quattro elevazioni fuori terra, di mq.135,21 al piano secondo (terza elevazione f.t.) e di un 1 locale caldaia e cortiletto coperto di pertinenza posti al piano primo. Prezzo base Euro 65.370,00. Offerta minima: Euro 49.027,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 05/12/23 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 04/12/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmen Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE 79/2021 PT840901 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 1/2015 CARONIA ( ME) – FRAZIONE C/DA RICCHIÒ, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO a piano terra in fabbricato a quattro elevazioni oltre copertura. Accesso attraverso terrazzino non autorizzato, da vano cucina che immette nel soggiorno comunicante con piccolo wc (urbanisticamente difforme da quanto autorizzato). Ripostiglio ricavato nel sottoscala. 2 vani adibiti a camere appartenenti ad altro immobile non oggetto della presente procedura. Serbatoio idrico. Mq. 43 circa (planimetria catastale non conforme allo stato di fatto). L’accesso ai 2 vani adibiti a camera da letto non oggetto della presente procedura verrà chiuso all’aggiudicazione a cura e spese della procedura esecutiva. Occupato. Prezzo base Euro 13.775,54. Offerta minima: Euro 10.331,65. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 21/12/23 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 20/12/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Sciacca tel. 3392069094. Rif. RGE 1/2015 PT842539 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 84/2017 CASTELL’UMBERTO ( ME) – CONTRADA S. CROCE SUPERIORE, 74 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) APPARTAMENTO al piano S1, con sup. lorda tot. di mq 60 circa, composto da zona pranzo-ingresso, camera da letto e locale wc non collegato.direttamente, con annessa zona a porticato non rifinita di circa mq 23,90 e corte esclusiva di pertinenza di mq 28,00 circa. B) TERRENO residenziale, della sup. comm. tot. di mq 210,00, diviso in tre spezzoni separati, in parte in posizione piana ed in parte in leggero declivio, su cui insistono ortaggi e alberi da fruito, con annesso vetusto fabbricato in muratura adibito a locale forno e deposito della sup. di mq 22. C) QUOTA DI 1/4 DI TERRENO residenziale, della sup. comm. tot. di mq 190,00, di forma rettangolare, in posizione di accentuata pendenza, in atto incolto perchè destinato a camminamento pedonale D) QUOTA DI 1/5 DI TERRENO residenziale, della sup. comm. tot. di mq 38,00, di forma reti angolare, in zona pianeggiante. Prezzo base Euro 17.992,66. Offerta minima: Euro 13.494,50. Rilancio: Euro 900,00. Vendita senza incanto 05/12/23 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 04/12/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marcella Merlo tel. 0941241516 – 3334948681. Rif. RGE 84/2017 PT842135 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 80/2019 FALCONE ( ME) – VIA NAZIONALE, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – ABITAZIONE composta da 3 vani più angolo cottura e locali accessori, al piano Terra e Primo con superficie lorda complessiva di circa mq 83,10 e piccola corte della superfice di mq 43,00. Libero. Prezzo base Euro 51.563,00. Offerta minima: Euro 38.673,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 07/12/23 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 06/12/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita Avv. Antonino Liuzzo tel. 0941722485. Custode Giudiziario Avv. Antonino Liuzzo tel. 0941722485 Cell. 3936669950. Rif. RGE 80/2019 PT842464 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 32/2015 MONTAGNAREALE ( ME) – CONTRADA S. NICOLELLA, 4 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A. PIENA PROPRIETÀ DI 1000/1000 DI PIANO SEMINTERRATO E PIANO TERRA entrambi accessibili dall ‘esterno e comunicanti per mezzo di una piccola scala interna, per una sup. lorda tot. circa mq 146,60. B. PIENA PROPRIETÀ DI 1000/1000 DI PIANO RIALZATO SOTTOTETTO composto da un piano rialzato accessibile da scala in metallo esterna. Sup. lorda tot. circa mq 71,65. Prezzo base Euro 22.294,00. Offerta minima: Euro 16.720,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 19/12/23 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 18/12/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Fachile tel. 0941701615 – 3497118913. Rif. RGE 32/2015 PT842128 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 46/2021 PATTI ( ME) – FRAZIONE MONGIOVE, C.DA SAN SALVATORE, VIA CATANIA, 10 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO nel Complesso edilizio Monte Giove, composta da Appartamento per civile abitazione su due livelli e terreno agricolo annesso di mq 81. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 71.587,51. Offerta minima: Euro 53.690,33. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 05/12/23 ore 15:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 04/12/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Barbara Schepis tel. 3473480850. Rif. RGE 46/2021 PT842073 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 28/2018 PATTI ( ME) – VIA SANT’ANTONIO ABATE, 65 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO, tipologia popolare, sup. comm. circa 98,00 mq composto da 4 vani su due elevazioni T-1°,. Prezzo base Euro 19.296,82. Offerta minima: Euro 14.472,62. Rilancio: Euro 700,00. Vendita senza incanto 05/12/23 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 04/12/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita Avv. Marcella Merlo. Custode Giudiziario Avv. Marcella Merlo tel. 0941241516 – 3334948681. Rif. RGE 28/2018 PT842137 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 117/2016 SAN PIERO PATTI ( ME) – CONTRADA MAZZOLA, 5/7 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO dove a livello stradale si trovano: terrazzo, magazzino adibito a deposito e altro piccolo locale chiuso con lamiera. L’immobile è posto ad un livello sottostante la Strada Provinciale San Piero Patti – Raccuia e consta di appartamento al piano primo, appartamento al piano terra e magazzino-cantina al piano primo sottostrada. Il fabbricato è circondato per due lati da terreno appartenente alla stessa ditta. Libero. Prezzo base Euro 37.905,00. Offerta minima: Euro 28.430,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 12/12/23 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 11/12/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonino Liuzzo tel. 0941722485 Cell. 3936669950. Rif. RGE 117/2016 PT842548 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CC 1815/2019 SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – VIA COSENZ, 16 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) APPARTAMENTO con cantina, piano T. e S1 a piano terra è costituito da ampia zona giorno con angolo cottura, camera con balconcino, wc, 2 disimpegni e piccolo ripostiglio; a piano seminterrato sottostrada, un unico locale di pertinenza adibito a cantina. Sup. interna netta (SIN) di circa 69,37 mq, sup. esterna lorda (SEL) di circa 88,52 mq alla quale deve aggiungersi la quota di sup. pari a 36,01 mq – derivante dal bene comune non censibile in quota proporzionale alla propria consistenza (SEL) – per cui complessivamente sviluppa una sup. esterna lorda (SEL) pari a 124,53 mq che ragguagliata con i coefficienti di riduzione dà una sup. commerciale pari a 82,30 mq. Dati catastali dell’immobile lotto 1 lettera A): foglio 2 particella 265 sub. 9 (ex sub. 6) (catasto fabbricati), categoria A/4, classe 4, consistenza 4 vani, rendita 111,55 Euro. B) Quota parte proporzionale di “bene comune non censibile”, comune ai sub 9 (piano terra e seminterrato), sub 10 (appartamento al primo piano) e sub 11 (appartamento al secondo piano) è censito al N.C.E.U. del Comune di Sant’Agata di Militello al foglio di mappa 2 particella 265 sub 12, piano T-1-2-3, costituito da corte di ingresso, androne vano scala e terrazza al terzo piano dell’edificio. Non conforme ma regolarizzabile. Prezzo base Euro 78.200,00. Offerta minima: Euro 58.650,00. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 05/12/23 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per partecipare alla vendita www.garavirtuale.it. Termine presentazione offerte: 04/12/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Leo Decembrino tel. 3286590210. Rif. CC 1815/2019 PT840899 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 8/2021 SANTO STEFANO DI CAMASTRA ( ME) – CONTRADA PETITTO, VIA LIBERTÀ – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE al piano 2°, nella palazzina B, composto da ingresso/soggiorno, corridoio, camera singola, servizio igienico con doccia, cucina, camera doppia, ripostiglio, servizio igienico con vasca, 2 balconi. Mq 106,77. Prezzo base Euro 87.972,88. Offerta minima: Euro 65.979,66. Rilancio: Euro 2.000,00. LOTTO 2) MAGAZZINO a piano T, palazzina B, composto da: ampio vano unico cucina/soggiorno, servizio igienico con doccia, camera da letto, vano magazzino collegato al vano cucina/soggiorno e con ingresso dalla corte parcheggio. Mq 93,52. Prezzo base Euro 31.935,21. Offerta minima: Euro 23.951,41. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 09/01/24 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/01/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita Avv. Marcella Merlo. Custode Giudiziario Avv. Cinzia Gatani tel. 3473920663. Rif. RGE 8/2021 PT842435 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 3/2022 TORRENOVA ( ME) – VIA U. FOSCOLO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) DEPOSITO/garage allo stato rustico composto da unico ambiente al piano seminterrato, di mq. comm. 95,02 E VILLA SINGOLA di mq. comm. 325,73 a piano terra e primo composta da ingresso, cucina-sala pranzo con camino, ripostiglio, bagno, soggiorno e camera. Piano primo con 4 camere, 2 ripostigli, corridoio/disimpegno, bagno, wc, e balconi; circondata da terreno e ampia corte. Prezzo base Euro 218.283,91. Offerta minima: Euro 163.712,93. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 12/12/23 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 11/12/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosalia Amata tel. 094121542 – 3483153749. Rif. RGE 3/2022 PT842433 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 74/2017 TUSA ( ME) – VIA MATTEOTTI, 23 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE ai piani T, 1,2 e 3 composto da 9 vani oltre accessori e servizi, di mq 298,47, oltre balconi. Prezzo base Euro 34.533,00. Offerta minima: Euro 25.899,75. Rilancio: 1.000,00. Vendita senza incanto 12/12/23 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 11/12/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Santa Scaffidi Fonti tel. 09411950497 Cell 3472681160. Rif. RGE 74/2017 PT841943 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

RGE 73/2018 BROLO ( ME) – VIA VITTORIO EMANUELE III – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) INTERO FABBRICATO con corte e depositi della sup. comm. di 1.316,99 mq su 2 elevazioni fuori terra oltre piano seminterrato. Il piano seminterrato è destinato ad autofficina e ricambi ed è collegato esternamente ai piani superiori mediante una scala esterna in c.a. Allo stesso piano si trovano una struttura ad una elevazione f.t. destinata a depositi ed ufficio ed un fabbricato a due elevazioni f.t. costituita al piano terra da depositi ed al piano primo da piccolo appartamento per il custode. I piani terra e primo sono collegati da ampia scala interna. Piano terra adibito a sala esposizione mentre il piano primo ad uffici. Piano terra con unico servizio igienico, mentre il piano primo di 2 servizi igienici. Entrambi i piani sono completi in ogni loro parte. Prezzo base Euro 758.202,27. Offerta minima: Euro 568.651,70. Rilancio: Euro 20.000,00. Vendita senza incanto 28/12/23 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 27/12/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Liboria Lutri tel. 3477380593. Rif. RGE 73/2018 PT842438 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 83/2018 GALATI MAMERTINO ( ME) – CONTRADA SCIARA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – ALBERGO della sup. comm. di 1.175,70 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. Trattasi di immobile a più elevazioni fuori terra realizzato con struttura in c.a. Edificio a più elevazioni sviluppa 4 piani, 3 piani fuori terra, 1 piano seminterrato destinati a sala ristorazione/pizzeria, zone magazzini – celle frigorifere – cucine – impianti e zone letto con presenza di camere dotate ognuna di bagno autonomo. Completa la proprietà un ampio spazio coperto da tettoia oltre ad area esterna pertinenziale destinata a parcheggio. Al cespite si accede tramite stradella privata che, partendo da strada comunale a penetrazione agricola, giunge sino al bene in questione passando all’interno di proprietà altre ditte, appartenenti al medesimo nucleo familiare, nei confronti delle quali un domani dovrà essere costituita una servitù d’accesso/transito per consentire di poter giungere sino all’immobile esecutato. La struttura alberghiera è costituita da 10 camere doppie e 6 camere quadruple, sale ristorazione da 600 posti circa. Libero. Prezzo base Euro 632.250,00. Offerta minima: Euro 474.200,00. Rilancio: Euro 20.000,00. Vendita senza incanto 07/12/23 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 06/12/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonino Liuzzo tel. 0941722485 Cell. 3936669950. Rif. RGE 83/2018 PT841063 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 16/2021 PATTI ( ME) – VIA VERDI, 18-24 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) LABORATORIO ARTIGIANALE di mq 270,50 facente parte di un fabbricato a 3 elevazioni di vecchia costruzione e posto nel centro storico. L’unità immobiliare è costituita da 3 vani al piano terra di circa mq 106 e 2 vani e servizio igienico al primo piano di circa mq164,50. Libero. Prezzo base Euro 23.409,57. Offerta minima: Euro 17.557,18. Rilancio: Euro 1.100,00. Vendita senza incanto 05/12/23 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 04/12/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Storniolo tel. 0941702169-3386964095. Rif. RGE 16/2021 PT840907 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300