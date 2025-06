Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita in provincia di Messina

Abitazioni e box

RGE 82/2017BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA GIACOMO LEOPARDI, 22 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO sito in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via Giacomo Leopardi 22, della superficie commerciale di 124,23 mq, in piena proprietà. L’appartamento si trova situato al quinto piano di un fabbricato a 7 elevazioni fuori terra. Il fabbricato è dotato di ascensore e l’appartamento è costituito da un ingresso-soggiorno, una cucina, tre camere, due bagni e due balconi. L’unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano quinto, ha un’altezza interna di 2.90. Prezzo base Euro 50.906,25. Offerta minima: Euro 38.179,68. Termine presentazione offerte: 15/09/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 19/09/25 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Lucia Caccamo tel. 0909024888. Rif. RGE 82/2017 BC885924

RGE 82/2017 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – FRAZIONE DI SPINESANTE, QUARTIERE CANTONI – VIA PEZZANAVE, 45 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO piano terra della superficie commerciale di 133,61 mq. Foglio di mappa n. 15 del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) particella 1080 sub 2 piano terra categoria A/2, classe 8, consistenza 5,5 vani, totale 130 mq., totale escluse aree scoperte 126 mq., rendita € 252,81. Prezzo base Euro 56.250,00. Offerta minima: Euro 42.187,50. Termine presentazione offerte: 01/09/25 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) APPARTAMENTO piano primo della superficie commerciale di 155,00 mq Foglio di mappa 15 del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) particella 1080 sub 3 al piano T-1, categoria A/2 , classe 8, consistenza 6 vani, totale 155 mq., totale escluse aree scoperte 150 mq., rendita € 275,79. Prezzo base Euro 65.250,00. Offerta minima: Euro 48.937,50. Termine presentazione offerte: 01/09/25 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) APPARTAMENTO piano secondo della superficie commerciale di 163,27 mq Foglio di mappa 15 del Comune Barcellona Pozzo di Gotto (ME) particella 1080 sub 4 al piano 1-2 , categoria A/2, classe 8, consistenza 6,5 vani, totale 157 mq., totale escluse aree scoperte 149 mq., rendita € 298,77. Prezzo base Euro 73.500,00. Offerta minima: Euro 55.125,00. Termine presentazione offerte: 01/09/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 05/09/25 ore 12:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Professionista Delegato alla vendita Avv. Antonella Di Maio tel. 3404718368. Custode Giudiziario Avv. Antonella Di Maio tel. 3404718368. Rif. RGE 82/2017 BC885988

RGE 49/2023 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA STRETTO BERSAGLIO, 6 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO della superficie commerciale di mq. 100,85, per la quota di 1/1 di piena proprietà. In catasto foglio 35, particella 302, sub. 4 (catasto fabbricati), categoria A/4, classe 9, consistenza 5,5 vani, rendita 198,84 Euro, p T-1-2. Prezzo base Euro 39.210,20. Offerta minima: Euro 29.407,65. Termine presentazione offerte: 05/09/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 09/09/25 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Biagio Parmaliana tel. 0909791567. Rif. RGE 49/2023 BC886209

RGE 74/2024 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA STRETTO ZIGARI , QUARTIERE ZIGARI, 27/B – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO E ANNESSA CANTINA, della superficie commerciale di 180,68 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. Gli immobili oggetto di stima sono costituiti da un appartamento e da una cantina. L’appartamento è localizzato al primo piano di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra oltre piano semicantinato, privo di ascensore e con accesso dalla via Stretto Zigari 27/B. La cantina è localizzata al piano seminterrato accessibile dal vano scala. Il fabbricato di cui l’unità immobiliare (appartamento) oggetto di stima occupa l’intero piano primo è in parte allo stato rustico. Esso confina con la corte del fabbricato su due lati, con terreno di altra ditta sul terzo lato e fabbricato di altra ditta sul quarto lato, da cui è separato da apposito giunto tecnico. Non risulta completata la scala condominiale che si presenta priva di intonaci e senza pavimentazione sia dei pianerottoli che dei gradini. Il vano scala è privo di portone di accesso, di impianto citofonico e di ascensore di cui comunque esiste il vano anch’esso allo stato rustico, privo di intonaci al pari del vano scala. La facciata non risulta completata ed in molti tratti è priva dello strato di rifinitura. L’ultimo piano del fabbricato in oggetto è allo stato rustico privo di intonaci esterni. L’immobile risulta occupato. Prezzo base Euro 111.653,41. Offerta minima: 83.740,10. Termine presentazione offerte: 08/09/25 ore 12:00. Vendita con incanto 12/09/25 ore 15:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonio Luigi Fiorentino tel. 0909223545 – 3294529194. Rif. RGE 74/2024 BC885389

RGE 118/2023 CASTROREALE (ME) – FRAZIONE BAFIA, VIA PAPAIANNI, 24 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ per la quota di 1/1 DI FABBRICATO A SCHIERA unifamiliare sito a CASTROREALE Via Papaianni n. 24, frazione Bafia, a triplice elevazione fuori terra oltre seminterrato, della superficie totale di circa 180 mq, composto da zona giorno e angolo cottura al piano terra, tre camere da letto e wc al piano primo, terrazza e torrino scala con deposito al piano secondo, due locali di sgombero al piano seminterrato da cui si accede a corte esterna. NCEU del Comune di Castroreale, foglio 47 particella 2433, cat. A/2, classe 4, cons. 8 vani, r.c. € 256,16. Prezzo base Euro 42.468,75. Offerta minima: Euro 31.851,56. Termine presentazione offerte: 01/09/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 05/09/25 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Massimiliano Chiofalo tel. 0909798682. Rif. RGE 118/2023 BC885895

RGE 70/2024 LIPARI (ME) – VICOLO EOLO – QUARTIERE CENTRO STORICO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO al piano terzo. L’immobile è realizzato nel sottotetto del condominio “Il Mulino”, composto da un ampio soggiorno con un piccolo terrazzino, tre camere da letto due servizi igienici e una cucina. Identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Lipari (Me) al foglio 88 particella 405 sub. 64, sezione urbana 1, categoria A/2, classe 7, vani 6, R.C. € 759,19, indirizzo catastale: Vicolo Eolo n. snc, Scala C, Interno 6, Piano 3. Prezzo base Euro 166.926,00. Offerta minima: Euro 125.195,00. Termine presentazione offerte: 08/09/25 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO della superficie commerciale di 82,17 mq. L’immobile è ubicato al secondo piano del condominio “Il Mulino” scala C. E’ composto da un ampio ingresso-soggiorno, due camere da letto, due servizi igienici e una cucina abitabile. Identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Lipari (Me) al foglio 88 particella 405 sub. 45, sezione urbana 1, categoria A/2, classe 7, vani 5, R.C. € 632,66, indirizzo catastale: Vicolo Eolo, Via Filippo Mancuso, Piano 2. Prezzo base Euro 155.182,00. Offerta minima: Euro 116.387,00. Termine presentazione offerte: 08/09/25 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI DEPOSITO-LAVANDERIA della superficie commerciale di 23,13 mq. L’immobile è realizzato nel sottotetto del condominio “Il Mulino”. E’ composto da un unico vano e un w.c. Identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Lipari (Me) al foglio 88 particella 405 sub. 65, sezione urbana 1, categoria C/2, classe 2, consistenza 21 mq, R.C. € 148,58, indirizzo catastale: Vicolo Eolo n. snc, Scala C, Interno 6, Piano 3, vicolo Eolo, piano: secondo-sottotetto. Prezzo base Euro 17.348,00. Offerta minima: Euro 13.011,00. Termine presentazione offerte: 08/09/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 12/09/25 ore 15:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Domenico Turrisi tel. 3286265696. Rif. RGE 70/2024 BC886125

CC 319/2021 MILAZZO (ME) – VIA DEL MARINAIO, 56 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO ubicato al piano secondo del corpo B, scala A, di un fabbricato a 6 elevazioni f.t., superficie commerciale di mq. 114,36, oltre a mq. 30,45 di balconi.L’unità immobiliare è composta da un ingresso/corridoio, un soggiorno, una cucina, due stanze da letto, un ripostiglio e due bagni. Il bene è identificato al NCEU del Comune di Milazzo al foglio 5, part. 1196 sub 39, cat. A/2, cl. 7, cons. 5,5 vani, rendita E. 298,25 Prezzo base Euro 112.120,62. Offerta minima: Euro 84.090,00. Termine presentazione offerte: 06/10/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 10/10/25 ore 12:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Maria Marino Merlo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Mario Scardino tel. 0909703648. Rif. CC 319/2021 BC885812

RGE 98/2023 MILAZZO (ME) – VIA SAN PAOLINO, 63 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – QUOTA INTERA IN PIENA PROPRIETÀ sita nel Comune di Milazzo, Via San Paolino, n. 63 (piano terra e piano primo) sono PARTI DI UN UNICO IMMOBILE IN STILE VILLA PADRONALE di campagna, la cui costruzione, legata all’attività agricola dei vecchi proprietari, si presume, risalga a data antecedente al 1939. Si distinguono in: – Abitazione di tipo signorile, posta a piano primo, composta da nove vani e accessori, libera da costruzioni su tutti e quattro i lati principali poiché delimitata all’esterno da uno spazio adibito a giardino e corte comune, di pertinenza. Il prospetto principale si affaccia sulla Via San Paolino. Nel Catasto fabbricati del comune di Milazzo, risulta censita al foglio 8, particella 189, sub 2, categoria A/2, classe 4, consistenza 9 vani e rendita euro 297,48. Sviluppa una superficie complessiva di 138,88 mq totale (s.u.n. + s. aree scoperte). – Abitazione, posta a piano terra, composto da tre vani e accessori, utilizzata come ufficio. Nel Catasto fabbricati del comune di Milazzo, risulta censito al foglio 8, particella 189, sub 3, categoria A/1, classe 1, consistenza 3 vani e rendita euro 348,61. Sviluppa una superficie complessiva di 86,61 mq totale (s.u.n. + s. aree scoperte). – Abitazione, posta a piano terra, composto da cinque vani. Nel Catasto fabbricati del comune di Milazzo, risulta censito al foglio 8, particella 189, sub 4, categoria A/4, classe 4, consistenza 5 vani e rendita euro 111,04. Sviluppa una superficie complessiva di 51,98 mq totale. L’immobile risulta disabitato e in stato di completo abbandono. Prezzo base Euro 162.127,00. Offerta minima: Euro 121.596,00. Termine presentazione offerte: 08/09/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 12/09/25 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Benedetto Calderone tel. 0909795034 – 3284144658. Rif. RGE 98/2023 BC886037

RGE 46/2024 PACE DEL MELA (ME) – VIA FONTANA, 9 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – QUOTA DI ½ DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DEL SEGUENTE COMPENDIO IMMOBILIARE: 1) FABBRICATO ADIBITO AD ABITAZIONE per la quota di 1/2 indivisa, realizzato presumibilmente negli anni ’80, si sviluppa su 2 piani, di cui 1 fuori terra ed uno parzialmente interrato: tutto il compendio ha un unico accesso, sia carrabile che pedonale, su via Fontana, n° 9, mediante un cancello in metallo che consente l’accesso carrabile al lotto fino ad una piccola piazzola di sosta. L’intero compendio si articola su terreni in pendenza. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 9 particella 1441, categoria A/2, classe 6, consistenza 5,5 vani, rendita 258,49 Euro, indirizzo catastale: via Fontana, piano: ST – 1 2) TERRENO AGRICOLO per la quota di 1/2 indivisa. In Catasto Terreni al foglio 9 particella 582, qualità/classe vigneto arb, superficie 680, R.A. € 1,72, R.D. € 7,02 3) TERRENO AGRICOLO per la quota di 1/2 indivisa. In Catasto Terreni al foglio 9 particella 824, qualità/classe vignato, superficie 580, R.A. € 2,70, R.D. € 8,09 4) TERRENO AGRICOLO per la quota di 1/2 indivisa. In Catasto Terreni al foglio 9 particella 1983, qualità/classe vigneto arb., superficie 50, R.A. € 0,13, R.D. € 0,52 5) TERRENO AGRICOLO per la quota di 1/2 indivisa. In Catasto Terreni al foglio 9 particella 585, qualità/classe uliveto, superficie 180, R.A. € 0,79, R.D. € 0,93 6) TERRENO AGRICOLO per la quota di 1/2 indivisa. In Catasto Terreni al foglio 9 particella 586, qualità/classe vigneto arb., superficie 340, R.A. € 0,88, R.D. € 3,51. Prezzo base Euro 41.063,00. Offerta minima: Euro 30.798,00. Termine presentazione offerte: 05/09/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 11/09/25 ore 15:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Giuseppe Rizzo tel. 0909764680 – 3495608941. Rif. RGE 46/2024 BC886041

RGE 84/2024 PACE DEL MELA (ME) – FRAZIONE TERREFORTI – VIA NOTAIO CALDERONE, 19 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO Unico) – quota in piena proprietà di un fabbricato residenziale della superficie commerciale di 107,00. L’immobile posto al piano terra è costituito da ingresso-soggiorno, due camere da letto e una cucina. Identificato in Catasto fabbricati al foglio 10 particella 585, categoria A/4, classe 4, vani 4,5, R.C. € 167,33, indirizzo catastale: Contrada Terreforti n.5, piano: Terra, – quota in piena proprietà di terreno della superficie commerciale di 193,00 mq. La porzione principale si sviluppa a Sud della corte del fabbricato e costituisce giardino-orto a servizio dell’abitazione. Identificato in Catasto Terreni al foglio 10 particella 261, qualita/classe Vigneto Arb 2, superficie 193, R.A. € 0,50, R.D. € 1,99. Prezzo base Euro 49.000,00. Offerta minima: Euro 36.750,00. Termine presentazione offerte: 12/09/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/09/25 ore 15:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Imbesi tel. 0907388307 – 3397292420. Rif. RGE 84/2024 BC886118

RGE 59/2024 SAN FILIPPO DEL MELA (ME) – VIA PROFESSOR GAETANO MARTINO, 36/D – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) 1/1 nuda proprietà, 1/1 usufrutto di una villetta a schiera adibita a civile abitazione, sito in Via Professor Gaetano Martino 36/D di mq 204,00,suddiviso in piano semi cantinato di mq 55,00, piano terra e primo piano, ognuno di 68,00 mq circa. L’immobile ha degli spazi esterni di pertinenza così suddivisi: corte esterna mq 215,00 ; rampa di accesso mq 23,00; locale di sgombero su corte esterna mq 33,00 cortile coperto con tettoia mq 24,00; striscia di giardino mq 6,00; porzione di corte coperta con tettoia per posto macchina mq 14,72. L’immobile è identificato catastalmente al foglio 4, part. 1038 sub. 5, categoria A/7, classe 5, consistenza 7,5 vani, rendita Euro 383,47. Prezzo base Euro 314.963,00. Offerta minima: Euro 236.222,25. Termine presentazione offerte: 01/09/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 05/09/25 ore 12:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Anna Maria Catania tel. 0909798244. Rif. RGE 59/2024 BC885751

RGE 87/2023 SAN PIER NICETO (ME) – VIALE PRESTIMINICO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) APPARTAMENTO a SAN PIER NICETO via Prestiminico, quartiere centro storico, della superficie commerciale di 171,40 mq. Piena ed esclusiva proprietà. Identificazione catastale: foglio 12 particella 476 sub. 3 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 3, consistenza 8,5 vani, piano: primo. Prezzo base Euro 39.596,25. Offerta minima: Euro 29.697,18. Termine presentazione offerte: 04/09/25 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 4) APPARTAMENTO a SAN PIER NICETO via Prestiminico, frazione centro storico, della superficie commerciale di 188,22 mq. Piena ed esclusiva proprietà. Identificazione catastale: foglio 12 particella 476 sub. 4 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 4, consistenza 8,5 vani, piano secondo. Prezzo base Euro 68.152,50. Offerta minima: Euro 51.114,37. Termine presentazione offerte: 04/09/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 08/09/25 ore 17:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pina Rita Bruno tel. 0909762981 – 3475016923. Rif. RGE 87/2023 BC885275

RGE 91/2022 SAN PIER NICETO (ME) – CONTRADA ZIFRONTE – VIA POZZO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – A APPARTAMENTO padronale della superficie commerciale di 389,60 mq. Il fabbricato, adibito a civile abitazione è realizzato in parte su due livelli: il piano terra risulta parzialmente seminterrato, mentre il piano primo da un lato è in sopraelevazione, mentre dall’altro (terrazza di copertura del piano sottostante) risulta in quota al piano di calpestio dei terreni circostanti. L’immobile si compone di due distinti corpi di fabbrica, uno a due elevazioni e l’altro a una elevazione seminterrata, circondato da un giardino privato in continuità con i terreni circostanti. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 702, categoria A/2, classe 5, vani 17, R.C. € 921,88, Piano S1-T; B TERRENO agricolo, in prossimità al fabbricato di cui costituisce pertanto una sorta di pertinenza diretta, risulta in parte piastrellato e in parte lasciato incolto; quasi al centro è presente una vasca/fontana di forma circolare posta in corrispondenza dell’uscita secondaria del grande salone al piano seminterrato. Una scalinata realizzata in prossimità del confine della proprietà, collega questa zona con la terrazza di copertura del fabbricato principale. Identificato in Catasto Terreni al foglio 8 particella 703, qualità/classe FICO D’INDIA classe 1, superficie are 02 ca 55, R.A. € 0,40, R.D. € 1,38; C MONOLOCALE posto parzialmente in aderenza al muro di confine con la strada comunale, è un piccolo fabbricato ad un’unica elevazione fuori terra, con copertura a tetto a falde. All’interno sono presenti un vano principale collegato direttamente con l’angolo cottura da cui si accede al WC. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 778, categoria A/2, classe 2, consistenza 2 vani, R.C. € 66,11, Piano T; D TERRENO agricolo, piuttosto pianeggiante, è costituito prevalentemente da piante di ulivo: risulta posizionato in continuità del giardino del fabbricato principale. Su quest’area è presente un grande gazebo con struttura in ferro e copertura in PVC, di circa 10m*10m; Identificato in Catasto Terreni al foglio 8 particella 699, qualità/classe ULIVETO classe 2, superficie are12 ca 96, R.A. € 6,02, R.D. € 7,03 E TERRENO agricolo, piuttosto pianeggiante, è costituito prevalentemente da piante di ulivo e da alberi da frutto: risulta posizionato in posizione centrale rispetto al Lotto. Identificati in Catasto Terreni al foglio 8 particella 779, qualità/classe ULIVETO di classe 3, superficie are 61 ca 52, R.A. € 25,42, R.D. € 28,60 F MONOLOCALE FARAH costituito da un unico fabbricato posto in posizione piuttosto centrale, composto da n° 4 monolocali, circondati dai terreni ricchi di uliveto, Tale fabbricato, di forma quadrata, circondato da un’ampia superficie di pertinenza (circa mq 45,00), piastrellata e parzialmente coperta da travi in legno, è costituito appunto dai 4 monolocali speculari, ciascuno dotato di bagno privato e con finiture analoghe. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 677 sub. 1, categoria A/2, classe 2, consistenza 1,5 vani, R.C. € 49,58, Piano T; G MONOLOCALE DARIA costituito da un unico fabbricato posto in posizione piuttosto centrale, composto da n° 4 monolocali, circondati dai terreni ricchi di uliveto, Tale fabbricato, di forma quadrata, circondato da un’ampia superficie di pertinenza (circa mq 45,00), piastrellata e parzialmente coperta da travi in legno, è costituito appunto dai 4 monolocali speculari, ciascuno dotato di bagno privato e con finiture analoghe. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 677 sub. 2, categoria A/2, classe 2, consistenza 1,5 vani, R.C. € 49,58, Piano T; H MONOLOCALE MINU’ costituito da un unico fabbricato posto in posizione piuttosto centrale, composto da n° 4 monolocali, circondati dai terreni ricchi di uliveto, Tale fabbricato, di forma quadrata, circondato da un’ampia superficie di pertinenza (circa mq 45,00), piastrellata e parzialmente coperta da travi in legno, è costituito appunto dai 4 monolocali speculari, ciascuno dotato di bagno privato e con finiture analoghe. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 677 sub. 3, categoria A/2, classe 2, consistenza 1,5 vani, R.C. € 49,58, Piano T; I MONOLOCALE LEILI costituito da un unico fabbricato posto in posizione piuttosto centrale, composto da n° 4 monolocali, circondati dai terreni ricchi di uliveto, Tale fabbricato, di forma quadrata, circondato da un’ampia superficie di pertinenza (circa mq 45,00), piastrellata e parzialmente coperta da travi in legno, è costituito appunto dai 4 monolocali speculari, ciascuno dotato di bagno privato e con finiture analoghe. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 677 sub. 4, categoria A/2, classe 2, consistenza 1,5 vani, R.C. € 49,58, Piano T; L TERRENO agricolo, piuttosto pianeggiante, è costituito prevalentemente da piante di ulivo e da alberi da frutto: risulta posizionato in posizione di confine rispetto al Lotto. Identificato In Catasto Terreni al foglio 8 particella 782, qualità/classe ULIVETO di classe 2, superficie are 8 ca 46, R.A. € 3,93, R.D. € 4,59 M RICOVERO ANIMALI, della superficie commerciale di 44,00 mq ad una elevazione f.t., presenta una superficie complessiva di mq. 50,00 circa ed è costituito da tre vani indipendenti, tutti con accesso dal giardino adiacente (part. 782) aventi rispettivamente una superficie di mq 16, 50, mq 15,20 e mq. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 678, categoria C/6, classe 3, consistenza 44 mq, R.C. € 90,90. Prezzo base Euro 397.125,00. Offerta minima: Euro 297.844,00. Termine presentazione offerte: 05/09/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 11/09/25 ore 15:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Giuseppe Rizzo tel. 0909764680 – 3495608941. Rif. RGE 91/2022 BC886039

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche ed agricole

RGE 76/2022 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA ALICUDI, 8 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) NEGOZIO sito in Barcellona P.G. VIA ALICUDI N. 8 PIANO T, nel N.C.E.U. del Comune di Barcellona P.G.al Foglio 10, part. 1474, sub 20, catasto FABBRICATI, cat. C/1 classe 6, consistenza 454,33 MQ, per la quota di 1000/1000. DEPOSITO commerciale sito in Barcellona P.G.via Eolie snc, nel N.C.E.U. del Comune di Barcellona P.G.al Foglio 10, part. 1474, sub 14, catasto FABBRICATI, cat. C/2 classe 3, consistenza 435 MQ, per la quota di 1000/1000. DEPOSITO commerciale sito in Barcellona P.G.via Eolie snc, nel N.C.E.U. del Comune di Barcellona P.G.al Foglio 10, part. 1474, sub 15, catasto FABBRICATI, cat. C/6 classe 8, consistenza 274 MQ, per la quota di 1000/1000. Prezzo base Euro 361.435,45. Offerta minima: Euro 271.076,59. Termine presentazione offerte: 04/09/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 08/09/25 ore 15:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Concetta Triscari Barberi tel. 3450198710. Rif. RGE 76/2022 BC885124

RGE 87/2023 SAN PIER NICETO (ME) – VIALE TENENTE CALDERONE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) MAGAZZINO destinato a Garages sito in SAN PIER NICETO via Tenente Calderone piena ed esclusiva proprietà. Identificazione catastale: foglio 12 particella 476 sub. 1 (catasto fabbricati), categoria C/6, consistenza 30 mq, piano terra. Prezzo base Euro 17.790,00. Offerta minima: Euro 13.342,50. Termine presentazione offerte: 04/09/25 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) NEGOZIO a SAN PIER NICETO via tenente calderone, della superficie commerciale di 59,40 mq. Piena ed esclusiva proprietà dei debitori Identificazione catastale: foglio 12 particella 476 sub. 2 (catasto fabbricati), categoria C/2, consistenza 49 mq, piano terra. Prezzo base Euro 25.327,50. Offerta minima: Euro 18.995,62. Termine presentazione offerte: 04/09/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 08/09/25 ore 17:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pina Rita Bruno tel. 0909762981 – 3475016923. Rif. RGE 87/2023 BC885273

Terreni