Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita in provincia di Messina

Abitazioni e box

ACQUEDOLCI ( ME) – CONTRADA BARRANCA, 3 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 152,47 mq. a piano primo (seconda elevazione f.t.), composto da corridoio, 4 vani, cucina, 2 bagni e 2 balconi. Occupato. Prezzo base Euro 52.577,16. Offerta minima: Euro 39.432,87. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 2) NUDA PROPRIETÀ PER LA QUOTA INDIVISA DI 1/2 DI UN AUTOSILO (autorimessa) di 131,80 mq. Locale al piano interrato adibito a parcheggio con serramento di chiusura a saracinesca. Occupato. Prezzo base Euro 9.066,61. Offerta minima: Euro 6.799,95. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 3) A. NUDA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/2 DI APPARTAMENTO in corso di costruzione di 134,49 mq. suddiviso in 2 livelli, piano secondo più attico. Locali in stao di abbandono. B. NUDA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/2 DI CANTINA in corso di costruzione di 56,70 Mq. a piano seminterrato. Occupato. Prezzo base Euro 18.478,77. Offerta minima: Euro 13.859,07. Rilancio: Euro 1.000,00. CONTRADA BARRANCA – LOTTO 4) A. NUDA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/2 DI APPARTAMENTO in corso di costruzione della superficie commerciale di 134,49 Mq. B. NUDA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/2 DI CANTINA allo stato rustico della superficie commerciale di 56,70 Mq. Prezzo base Euro 17.529,54. Offerta minima: Euro 13.147,15. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 02/07/26 ore 09:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 01/07/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Maria Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. RGE 97/2013 PT910272 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

ACQUEDOLCI ( ME) – VIA ETNEA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) SOTTOTETTO non abitabile della sup. comm. di 68 mq. al piano 3, allo stato rustico con accesso attraverso sub 107 e 112, rispettivamente ballatoio e terrazzo identificati come beni comuni non censibili a servizio dei sub 113 e 114. Libero. Prezzo base Euro 25.181,25. Offerta minima: Euro 18.885,93. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 21/07/26 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 20/07/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Maria Tindara Impellizzeri tel. 0941912791-3886006300. Rif. RGE 57/2024 PT910370 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

BROLO ( ME) – VIA TRENTO, 28 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) DEPOSITO ARTIGIANALE composto da unico ambiente di sup. comm. di 30.65 mq. Prezzo base Euro 10.500,00. Offerta minima: Euro 7.875,00. Rilancio: Euro 1.000,00. VIA TRENTO, 24 – LOTTO 2) DEPOSITO ARTIGIANALE composto da due ambienti di sup. comm. di 46.65 mq. Prezzo base Euro 16.500,00. Offerta minima: Euro 12.375,00. Rilancio: Euro 1.000,00. VIA TRENTO, 26 – LOTTO 3) APPARTAMENTO al piano terra composto da cucina\veranda, pranzo\soggiorno, 2 stanze da letto, 2 disimpegni e bagno. Consistenza 103.05 mq. Prezzo base Euro 22.500,00. Offerta minima: Euro 16.875,00. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 4) APPARTAMENTO al piano terra composto da cucina\pranzo, soggiomo, stanza da letto, 2 disimpegni e bagno. Consistenza 83.90 mq. Prezzo base Euro 18.500,00. Offerta minima: Euro 13.875,00. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 5) APPARTAMENTO al piano primo composto da 2 stanze da letto, soggiorno, 2 bagni, ripostglio, angolo cottura e disimpegno. Oltre veranda coperta e balcone. Consistenza 91.05 mq. Prezzo base Euro 47.500,00. Offerta minima: Euro 35.625,00. Rilancio: Euro 2.000,00. LOTTO 6) APPARTAMENTO al piano secondo composto da cucina\pranzo; soggiomo, 2 stanze da letto, 2 bagni, ripostglio, dispensa, lavatoio oltre a mq balconi, consistenza 91.05 mq. Prezzo base Euro 62.500,00. Offerta minima: Euro 46.875,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 02/07/26 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 01/07/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmen Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE 17/2024 PT910192 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPO D’ORLANDO ( ME) – VIA XXVII SETTEMBRE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al piano 4 con ascensore. Sup. lorda mq 201, sup. comm.di mq 210 (compresi i balconi). Doppio ingresso, 3 camere, ampio salone, cucina, doppi servizi, ripostiglio, ingresso e lavanderia esterna su balcone. Occupato. Prezzo base Euro 355.725,00. Offerta minima: Euro 266.793,75. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 02/07/26 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 01/07/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmen Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE 65/2024 PT910368 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPRI LEONE ( ME) – FRAZIONE ROCCA VIA BEATO FELICE, 26 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di circa mq 140,15, a piano terra composto da 3 disimpegni, ripostiglio cucina, camera da pranzo, 3 camere da letto e corte esclusiva. Occupato. Prezzo base Euro 22.615,61. Offerta minima: Euro 16.961,70. Rilancio: Euro 1.100,00. Vendita senza incanto 30/06/26 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 29/06/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Catena Mastrantonio tel. 094121624 – 3382401034. Rif. RGE 54/2021 PT910291 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

FICARRA ( ME) – FRAZIONE CENTRO STORICO VIA SALITA CASTELLO NN.9/11 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO composio da cantina con annesso WC a piano S/1; soggiorno con annesso wc a piano terra; ingresso e camera con balconcino a piano primo; disimpegno con wc, cucina e terrazzo a piano secondo. Tutti i vani sono collegati tra loro da una scala interna in c.a. posto al piano S/1-T-1-2 – Superficie lorda complessiva di circa mq 142. Libero. Prezzo base Euro 63.900,00. Offerta minima: Euro 47.925,00. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 30/06/26 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 29/06/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Daniela Accordino tel. 3791997136. Rif. RG 627/2024 PT910585 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

NASO ( ME) – CONTRADA MADUNNUZZA, 98 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al primo piano composto da corridoio/disimpegno, cucina, soggiorno, bagno, 2 camere da letto e ripostiglio. Sup. comm. di circa mq 121,75, prospetta a nord, a sud e ad est. In Corso di liberazione. Prezzo base Euro 23.113,50. Offerta minima: Euro 17.336,00. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 09/07/26 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/07/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avv. Antonella Sicilia tel. 0941562486. Custode Giudiziario Avv. Antonella Sicilia tel. 0941562486. Rif. RGE 101/2017 PT910259 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

NASO ( ME) – CONTRADA CARIA FERRO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO di tipo civile, della superficie commerciale di 237,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. L’immobile è composto: al Piano Terra da un ingresso principale che conduce direttamente nel soggiorno, una cucina, una camera, un bagno e un ripostiglio. Al Piano Primo da n. 2 camere da letto, un bagno, un ripostiglio e un locale di sgombero non del tutto rifinito. Le camere sono disimpegnate ed hanno affaccio su balcone. Non è presente alcuna scala di collegamento tra i due piani. Libero. Prezzo base Euro 80.844,02. Offerta minima: Euro 60.633,01. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 14/07/26 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 13/07/26 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pino Campione tel. 3289658040. Rif. RGE 38/2022 PT910282 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – VIA ROMA, 9-11 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ APPARTAMENTO su due elevazioni con ingresso da via Roma 11 composto: al primo piano da ingresso, corridoio, 2 camere, camera con scala piano superiore, servizi, soggiorno di mq 112 circa, al secondo piano da cucina vano disimpegno, lavanderia, terrazzo di mq 53 circa. Piena proprietà magazzino con ingresso da via Roma 9 composto da vano unico e vano retrobottega di mq 34,16 circa. Libero. Prezzo base Euro 55.587,83. Offerta minima: Euro 41.690,87. Rilancio: Euro 2.500,00. Vendita senza incanto 30/06/26 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 29/06/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Catena Mastrantonio tel. 094121624 – 3382401034. Rif. RGE 74/2022 PT910295 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PIRAINO ( ME) – FRAZIONE C.DA GLIACA, VIA NAZIONALE GLIACA, 132 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) COMPENDIO IMMOBILIARE composto da appartamento di circa mq 104 a piano terra, locale cantina di circa mq 10 mq e vano garage di mq 22,15 entrambi a piano seminterrato, e facenti parte di fabbricato condominiale a 3 elevazioni fuori terra oltre piano seminterrato. Appartamento composto da cucina abitabile, soggiorno-pranzo con balcone/terrazzino, bagno, 2 camere da letto, corridoio/disimpegno, wc, camera. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 69.245,44. Offerta minima: Euro 51.934,08. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 02/07/26 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 01/07/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avv. Gabriella Donzì tel. 0941241567. Custode Giudiziario Avv. Ida Muzzupappa tel. 3477611175. Rif. RGE 65/2021 PT910187 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PIRAINO ( ME) – FRAZIONE CALANOVELLA. VIA CALANOVELLA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 7) A) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 72 mq. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 68.391,00. Offerta minima: Euro 51.293,25. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 02/07/26 ore 17:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 01/07/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Maria Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. RGE 35/2020 PT910269 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANTO STEFANO DI CAMASTRA ( ME) – VIA ANTONINO GAROFALO, 63 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al terzo e quarto piano della sup. comm. di 86,10 mq circa, composto da quattro vani oltre terrazza. Condizioni di manutenzione pessime con macchie di umidità, distacco di intonaci, impianti e rifiniture insufficienti. Occupato. Prezzo base Euro 29.201,96. Offerta minima: Euro 21.901,47. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 03/07/26 ore 15:00. REITANO ( ME) – CONTRADA BORDONARO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO AGRICOLO della sup. di 2.500,00 mq con la presenza sparuta di alberi di ulivo. Prezzo base € 8.466,00 – offerta minima: € 6.349,50. Prezzo base Euro 8.466,00. Offerta minima: Euro 6.349,50. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 03/07/26 ore 15:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/07/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Maria Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. RGE 68/2022 PT910289 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SAN PIERO PATTI ( ME) – VIA DUE GIUGNO, 33 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO della superficie commerciale di 229,00 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà. Sito al secondo piano, costituito da ingresso, salone, tre camere e due bagni e balconi per una superficie totale di mq.229,00. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 143.650,00. Offerta minima: Euro 107.737,50. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 02/07/26 ore 11:00. CONTRADA VERDU, SNC – LOTTO 2) APPARTAMENTO della sup. comm. di 316,00 mq a piano terra e primo, scala interna. Fabbricato in corso di costruzione allo stato rustico costituito da piano seminterrato e primo piano. L’intero edificio sviluppa 2 piani fuori terra. Terreno agricolo della sup. comm. di 1.650,00 mq. Terreno agricolo della sup. comm. di 1.790,00 mq.Terreno agricolo della sup. comm. di 5.539,00 mq. Terreno agricolo della sup. comm. di 3.405,00 mq. Libero In costruzione. Prezzo base Euro 72.250,00. Offerta minima: Euro 54.187,50. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 02/07/26 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 01/07/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Luciano Giuseppe Fardella tel. 0941911897 – 3383114267. Rif. RGE 77/2021 PT910293 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SAN PIERO PATTI ( ME) – VIA NINO DANTE – VIA LOMBARDIA, SN – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – A. IMMOBILE ADIBITO A LABORATORIO ARTIGIANALE, composto da ingresso, laboratorio, vano scala che porta ai piani superiori. Il laboratorio è composto da vano unico con spogliatoio, wc e anti wc. B. IMMOBILE ADIBITO AD ABITAZIONE, composto da 6,5 vani: ingresso, disimpegno dei vari ambienti, cucina, soggiorno-pranzo, con affaccio su balcone, bagno, 2 ripostigli, cantina e 2 camere da letto. C. IMMOBILE IN COSTRUZIONE al piano primo, privo di ogni tipo di finitura e tramezzatura sia interna che esterna. D. LASTRICO SOLARE. in costruzione. E. BENE COMUNe non censito. Gli immobili sono ubicati: in Via Nino Dante, il magazzino al piano terra, e in via Lombardia i piani terra, primo e secondo, e si collocano in uno stesso edificio con tre elevazioni fuori terra sulla via Nino Dante, dalla quale si accede al laboratorio artigianale, e di 2 fuori terra sulla retrostante via Lombardia, composto da piano terra, adibita ad abitazione, un primo piano e il lastrico solare che, risultano in corso di costruzione con lavori non terminati il primo piano e il lastrico solare. Prezzo base Euro 32.906,25. Offerta minima: Euro 24.679,69. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 30/06/26 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 29/06/26 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rita La Rosa tel. 0941367710-3932466293. Rif. RGE 84/2021 PT910285 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – CONTRADA ORECCHIAZZI, 58 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI IMMOBILE ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE della superficie commerciale di 106,67 mq. L’unità immobiliare è situata a piano primo e secondo di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra con ingresso dalla facciata principale. La facciata esterna è rifinita con intonaco al civile. Il piano primo si compone da tre camere, bagno e due ripostigli, illuminati rispettivamente da aperture comprese di serramenti oscuranti. Il piano secondo è composto dalla cucina accessibile dal vano scale e il terrazzo che ricopre gran parte della superficie del secondo piano. Occupato. Prezzo base Euro 36.562,50. Offerta minima: Euro 27.421,87. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 07/07/26 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 06/07/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pino Campione tel. 3289658040. Rif. RGE 13/2024 PT910281 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SINAGRA ( ME) – VIA TRIPOLI, 3 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ DI VECCHIO FABBRICATO di un piano, sup. lorda, di circa mq. 67,6. Attualmente inagibile/inabiltabile e da ristrutturare. Libero. Prezzo base Euro 2.250,00. Offerta minima: Euro 1.687,50. Rilancio: Euro 200,00. CONTRADA GORGHI –LOTTO 6) TERRENO AGRICOLO di mq. 880 circa. Prezzo base Euro 925,70. Offerta minima: Euro 694,27. Rilancio: Euro 100,00. Vendita senza incanto 03/07/26 ore 16:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/07/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Maria Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. RGE 144/1997 PT910279 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

TORRENOVA ( ME) – VIA SERROCONIGLIO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI DEPOSITO di 228,57 mq, al piano seminterrato di fabbricato in c.a. realizzato nel 1980, composto da unico vano adibito a magazzino avente altezza di mt. 4,90. Lotto di fatto intercluso come da chiarimenti del CTU del 17/10/2022. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 24.733,77. Offerta minima: Euro 18.550,33. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di mq 172,63 al piano terra. Lotto di fatto intercluso come da chiarimenti del CTU del 17/10/2022. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 37.983,58. Offerta minima: Euro 28.487,68. Rilancio: Euro 2.000,00. LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di mq 103,72 al piano terra.Rispetto all’accesso principale si rimanda per una esaustiva disamina ai chiarimenti del CTU del 17/10/2022. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 17.410,85. Offerta minima: Euro 13.058,14. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di mq 158,69 al piano primo. Lotto di fatto intercluso come da chiarimenti del CTU del 17/10/2022. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 27.565,56. Offerta minima: Euro 20.674,17. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di mq 100,29 al piano al piano primo. Lotto di fatto intercluso come da chiarimenti del CTU del 17/10/2022. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 17.421,07. Offerta minima: Euro 13.065,80. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 30/06/26 ore 13:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 29/06/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Lidia Di Blasi tel. 094122239 – 3351767101. Rif. RGE 11/2003 PT910275 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

CAPO D’ORLANDO ( ME) – LOCALITA’ G. AMENDOLA SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ per quota di 1/1 di DEPOSITO INDUSTRIALE della sup. comm. di 1.214,12 mq Scantinato, della sup. coperta calpestabile di 1.260,47mq, composto da unico ambiente per la sup. netta di 1.035,00 mq oltre a soppalco, bagno, ripostiglio e rampa di accesso. L’unità immobiliare è al piano interrato (accessibile con rampa), ha altezza interna di 4,10 m. Occupato. Prezzo base Euro 583.500,00. Offerta minima: Euro 437.625,00. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 30/06/26 ore 13:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 29/06/26 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Lidia Di Blasi tel. 094122239 – 3351767101. Rif. RGE 46/2020 PT910267 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

MISTRETTA ( ME) – VIA BERSAGLIO 4, – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 2) DEPOSITO rustico della superficie commerciale di 19,50 mq. Deposito seminterrato, destinato in catasto a ricovero animali, ubicato al piano terra di un edificio a due elevazioni con finiture interne al rustico. Prezzo base Euro 6.468,75. Offerta minima: Euro 4.851,56. Rilancio: Euro 500,00. CONTRADA SANTA MARIA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 3) TERRENO AGRICOLO della superficie commerciale di 2.721,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 243,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 392,00 mq. Prezzo base Euro 1.912,50. Offerta minima: Euro 1.434,37. Rilancio: Euro 100,00. CONTRADA SANTA MARIA LA SCALA – VALLE MASTRO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 4) TERRENO AGRICOLO della superficie commerciale di 4.650,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 11.810,00 mq; fabbricato rurale della superficie commerciale di 46,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 7.360,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 4.165,00 mq; Fabbricato diruto della superficie commerciale di 52,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 2.070,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 530,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 1.620,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 7.050,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 2.390,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 1.160,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 2.170,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 310,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 13.500,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 7.370,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 640,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 1.020,00 mq; Area fabbricato demolito della superficie commerciale di 24,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 690,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 11.600,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 1.940,00 mq; Area fabbricato demolito della superficie commerciale di 48,00; terreno agricolo della superficie commerciale di 1.790,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 7.360,00 mq; Area fabbricato demolito della superficie commerciale di 46,00; terreno agricolo a della superficie commerciale di 14.010,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 940,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 12.420,00 mqà; Area fabbricato demolito della superficie commerciale di 58,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 3.620,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 2.980,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 680,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 310,00 mq; abbricato Diruto della superficie commerciale di 28,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 4.590,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 3.110,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 11.320,00 mq; Area fabbricato demolito della superficie commerciale di 47,00. Prezzo base Euro 47.868,75. Offerta minima: Euro 35.901,56. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 30/06/26 ore 11:30. SANTO STEFANO DI CAMASTRA ( ME) – CONTRADA MULINELLO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 5) TERRENO AGRICOLO della superficie commerciale di 200,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 11.850,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 580,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 70.090,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 2.090,00 mq; fabbricato diruto della superficie commerciale di 55,00 mq; terreno agricolo a SANTO STEFANO DI CAMASTRA Contrada Mulinello sn, della superficie commerciale di 300,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 8.870,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 2.360,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 8.340,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 7.430,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 2.050,00 mq. Prezzo base Euro 32.343,75. Offerta minima: Euro 24.257,81. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 30/06/26 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 29/06/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Lidia Di Blasi tel. 094122239 – 3351767101. Rif. RGE 43/2016 PT910266 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – CONTRADA SAN LEO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – A) PIENA PROPRIETÀ DI OPIFICIO della sup. comm. di 2.788,84 mq. B) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO AGRICOLO della sup. comm. di 1.280,00 mq. C) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO AGRICOLO della sup. comm. di 480,00 mq. Occupato. Prezzo base Euro 302.539,65. Offerta minima: Euro 226.904,74. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 30/06/26 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 29/06/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Loredana Rigoli tel. 0941241323/3478329414. Rif. RGE 29/2024 PT910358 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

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