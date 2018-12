La Cometa di Natale ora inizia ad essere visibile, ecco dove si può osservarla

Ne avevo già parlato le scorse settimane. Ora finalmente la cometa 46/P Wirtanen, ribattezzata dagli astronomi la cometa di Natale, comincia ad essere visibile anche ad occhio nudo. Ma per poterla osservarla al meglio bisognerà pazientare ancora un po' di giorni, almeno fino al 16 dicembre. Difatti, proprio domenica 16 dicembre, la cometa sarà alla minima distanza dalla Terra, a circa 11milioni di chilometri, più o meno trenta volte la distanza tra la Terra e la Luna.

Ma già da ora l’affascinante corpo celeste può essere osservato ad occhio nudo alla condizione di osservarla in luoghi bui, come montagne o aree di campagne non interessate dall’inquinamento luminoso che ovviamente ne rende quasi impossibile la visuale dalla città (basti pensare che il riflesso delle luci cittadine riesce ad illuminare nubi a 3-4 km di altezza).

Per cui chi vorrà godere di questo spettacolo, già dalla prossima serata, dovrà muoversi verso luoghi bui, in uno dei tanti punti panoramici dei Peloritani, dotandosi di un binocolo (e magari di qualche APP sulle costellazioni) volgendo lo sguardo in direzione Sud-Sud/est. I più esperti e appassionati di astronomia potranno puntare in direzione della Cintura di Orione per scorgere subito la Cometa. L'orario migliore per osservare la cometa è attorno alle 21:30 22:00, quando sarà ben alta nel cielo, tuttavia sarà possibile godersi lo spettacolo anche prima e dopo questo orario, ma la cometa la troverete un po' più bassa sull’orizzonte, in direzione dello Ionio.

Daniele Ingemi