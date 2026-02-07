Il 28 marzo sfileranno i “sì ponte sullo Stretto” a Messina

Non solo no ponte. Per la prima volta una manifestazione per dire "sì alla grande opera e all'alta velocità"

MESSINA – “Tutti a Messina il 28 marzo 2026 per dire sì al ponte sullo Stretto, all’alta velocità e allo sviluppo sostenibile. Sabato 28 marzo ci riprenderemo Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria da chi vuole perpetuare la nostra povertà”. Non solo no ponte. Per la prima volta è in programma una manifestazione a favore della grande opera. Nel comitato promotore la Rete civica per le infrastrutture e una serie di sigle sindacali e associative tra Sicilia e Calabria.

Si legge in un documento: “Basta benaltrismo e piagnistei di chi vuole rendere Sicilia e Calabria terra degli ultimi, dei disoccupati, degli emarginati, dei migranti. Basta l’impostura di chi espropria il nostro futuro per il proprio interesse e le proprie battaglie ideologiche. Basta sottrazione dei fondi per le infrastrutture strategiche solo per Sicilia e Calabria, basta polemiche politiche sterili: il Ponte, insieme al grande piano di rilancio ferroviario ed autostradale in Sicilia e Calabria, rappresenta la grande occasione per cambiare volto al Sud. È il simbolo concreto di un’Italia che unisce, che cresce, che offre ai giovani la costruzione del loro destino nella propria terra. I ponti uniscono le persone, le culture, le idee”.

“Sicilia e Calabria centri strategici con il ponte sullo Stretto”

E ancora: “Il Ponte sullo Stretto è visione, mobilità, progresso, coesione nazionale: una metropolitana unirà Messina a Villa S.G. e Reggio Calabria, una ferrovia ad alta velocità collegherà la Sicilia al resto

d’Italia, lo Stretto sarà attraversato in alcuni minuti, i costi dell’insularità saranno abbattuti, la transizione ecologica sostituirà navi ed aerei con i treni, i porti di Sicilia e Calabria diverranno strategici per l’intera Europa, con nuove tangenziali, nuovi svincoli e nuove stazioni ferroviarie. Migliaia di posti di lavoro si creeranno durante i cantieri e, dopo, nel turismo, nell’industria, nel commercio”.

Concludono i promotori: “Sicilia e Calabria diverranno centro strategico, collegando Helsinki e Berlino a Catania e Palermo. Dire che il ponte sia inutile offende la nostra intelligenza, ferisce la nostra coscienza, costringendoci all’inferiorità, alla diseguaglianza per infrastrutture, occupazione e opportunità. Il Ponte sullo Stretto è una visione concreta ed attuabile, una scelta di coraggio e responsabilità collettiva, rimuovendo gli squilibri economici e sociali, garantendo l’effettivo esercizio dei diritti personali di siciliani e calabresi. Sarà il simbolo di un’Italia moderna, unita e proiettata dentro il futuro. Vi aspettiamo a Messina sabato 28 marzo per chiedere alla politica di concretizzare lo sviluppo economico cui abbiamo diritto”.

Il comitato promotore



Rete Civica per le infrastrutture nel Mezzogiorno ME

Rete Civica per le Infrastrutture nel Mezzogiorno CT

Associazione Forza Villa – Città dello Stretto di Messina

Confartigianato Trasporti

Comitato autotrasportatori libera concorrenza Stretto di Messina

Associazione universitaria Gioventù Nazionale

UGL Sicilia

UGL Calabria

CISAL Sicilia

CISAL Calabria

Unsic, Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori

Associazione sindacale FISMIC

MET – Movimento Equità Territoriale Sicilia

MET – Movimento Equità Territoriale Calabria

Agri. Sa. T. – Agricoltura Salute Territorio PA

Comitato Ponte Subito RC

Comitato Capo Peloro

Movimento “Si al Ponte sullo Stretto” RC

Associazione Dimensione Consumatori – area mobilità PA

CONFEURO Associazione Territoriale di Villa San Giovanni

Centro Studi Diodoro ME

Centro Studi ERRIPA Achille Grandi – Sezione Provinciale di Messina

Comitato Cittadinanza Attiva di Palmi

Comitato Ponte e Libertà

