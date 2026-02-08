Pergolizzi difende Basile: “Scelta lucida per evitare la paralisi amministrativa”

Il presidente del Consiglio comunale di Messina sulla decisione del sindaco di dimettersi. "Si eviterà un indebolimento dell'azione di governo"

MESSINA – Dimissioni del sindaco Federico Basile. Il presidente del Consiglio comunale ed esponente di Sud chiama Nord, Nello Pergolizzi, sostiene la scelta del primo cittadino: “Nell’ultimo anno rischio della paralisi amministrativa”. Ecco la sua nota: “Ieri il sindaco ha formalmente presentato le proprie dimissioni, collocando tale decisione all’interno di un quadro politico-istituzionale che, sin dall’avvio del mandato amministrativo nel giugno 2022, ha progressivamente evidenziato criticità sempre più rilevanti sul piano della governabilità dell’ente. Nel corso della consiliatura si è infatti assistito a un progressivo deterioramento delle condizioni di stabilità politica, determinato dall’evoluzione degli equilibri all’interno del Consiglio comunale e dal venir meno di un quadro di sostegno coerente e continuativo all’azione amministrativa”.

Continua Pergolizzi: “Tale situazione si è ulteriormente accentuata in prossimità dell’ultimo anno rispetto alla naturale scadenza quinquennale del mandato, una fase che avrebbe inevitabilmente coinciso con l’avvio di una lunga stagione di confronto elettorale e di contrapposizione politica, con il concreto rischio di una paralisi decisionale e di un ulteriore indebolimento dell’azione di governo della città. Nel corso della consiliatura si è inoltre registrata una significativa riduzione della maggioranza consiliare, passata da 20 a 13 consiglieri, a seguito della scelta di sette componenti di collocarsi in altri gruppi politici”.

“In Consiglio difficile garantire continuità amministrativa, le dimissioni di Basile non sono un atto di rinuncia”

Evidenzia il presidente del Consiglio comunale: “Tale mutamento ha inciso in maniera determinante sulla capacità dell’amministrazione di costruire percorsi condivisi, determinando una condizione nella quale l’approvazione degli atti deliberativi è avvenuta con il voto favorevole dei soli tredici consiglieri della compagine del sindaco, a fronte di un atteggiamento prevalentemente contrario o di astensione da

parte di tutti i consiglieri comunali di centrodestra e centrosinistra. Nonostante tale contesto, nel periodo compreso tra il giugno 2022 e oggi, l’amministrazione guidata dal sindaco Basile ha portato avanti un’azione amministrativa intensa e continuativa, intervenendo su ambiti strategici per la qualità della vita cittadina. In particolare, sono stati conseguiti risultati significativi nel risanamento urbano e

nell’assegnazione di alloggi, nel potenziamento della mobilità pubblica attraverso il rafforzamento del servizio gestito da Atm, nel miglioramento della gestione dei rifiuti e dell’igiene urbana, con una crescita costante della raccolta differenziata e del decoro cittadino, nonché nella programmazione e attuazione di investimenti finanziati con risorse nazionali ed europee destinati alla riqualificazione urbana, ai servizi e all’inclusione sociale”.

Conclude Pergolizzi: “Un insieme di interventi ha prodotto effetti concreti e misurabili, come riconosciuto anche dagli organi di stampa. In questo quadro, pur nel costante rispetto delle procedure e delle

prerogative istituzionali, è risultato sempre più complesso garantire continuità, efficacia e serenità all’azione amministrativa, a causa di un clima politico consiliare che ha evidenziato una persistente difficoltà nel raggiungimento di convergenze sui principali atti di indirizzo e di gestione dell’ente. La presentazione delle dimissioni del sindaco Federico Basile si configura, pertanto, non come un atto di rinuncia, ma come una scelta politicamente lucida e istituzionalmente responsabile, assunta nella piena consapevolezza delle condizioni venutesi a determinare, con l’obiettivo di evitare una fase prolungata di conflittualità e di rallentamento dell’azione amministrativa e di restituire centralità agli strumenti ordinari della democrazia e al giudizio dei cittadini”.

Articoli correlati