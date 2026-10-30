Atletica Savoca, doppio argento per gli orange dai campionati regionali Cadetti

A Catania l'Atletica Savoca due volte sul podio a squadre. Il tecnico Aliberti: "I ragazzi meritano un grande plauso"

Atletica Savoca due volte vicecampione regionale ai Campionati siciliani individuali e di società di prove multiple Cadetti/e, che si sono svolti a Catania, dove si è confermata tra le realtà di riferimento del movimento giovanile dell’Isola. La manifestazione etnea ha visto il sodalizio “orange” salire sul podio in entrambe le classifiche a squadre, grazie alle ottime prestazioni fornite dai propri ragazzi, impegnati nelle varie specialità.

Nel settore femminile, Elena Cacciola, Mariangela Costa, Marta Maimone e Michela Triolo hanno chiuso al secondo posto nel Pentathlon Cadette (80 ostacoli, salto in lungo, salto in alto, lancio del giavellotto e 600 metri) con 5.644 punti. Piazza d’onore dell’Atletica Savoca anche nell’Esathlon Cadetti (lancio del disco, lancio del giavellotto, salto in alto, salto in Lungo, 100 ostacoli e 1.000 metri), nel quale i savocesi hanno totalizzato 5.270 punti. Il gruppo maschile era composta da Giovanni Di Mauro, Christian Ferraro, Tommaso Gilardi, Tommaso Rigano e Leonardo Sturiale.

Il doppio argento certifica ulteriormente il lodevole lavoro svolto dalla società presieduta da Manuela Trimarchi. Le prove multiple richiedono agli atleti preparazione e versatilità, dovendo cimentarsi dalla corsa agli ostacoli ai salti, fino ai lanci e alle gare di mezzofondo. “I ragazzi meritano un grande plauso – commenta il tecnico Antonello Aliberti -. Riescono sempre ad andare oltre le previsioni, mettendo quel qualcosa in più che serve per migliorarsi e per non aver poi il rammarico. Questi ulteriori lusinghieri risultati mantengono l’Atletica Savoca in alto in Sicilia e ciò è per noi e per l’intero comprensorio motivo di orgoglio e soddisfazione”.