 Atletica Savoca, doppio argento per gli orange dai campionati regionali Cadetti

Atletica Savoca, doppio argento per gli orange dai campionati regionali Cadetti

Simone Milioti

Atletica Savoca, doppio argento per gli orange dai campionati regionali Cadetti

Tag:

venerdì 30 Ottobre 2026 - 11:00

A Catania l'Atletica Savoca due volte sul podio a squadre. Il tecnico Aliberti: "I ragazzi meritano un grande plauso"

Atletica Savoca due volte vicecampione regionale ai Campionati siciliani individuali e di società di prove multiple Cadetti/e, che si sono svolti a Catania, dove si è confermata tra le realtà di riferimento del movimento giovanile dell’Isola. La manifestazione etnea ha visto il sodalizio “orange” salire sul podio in entrambe le classifiche a squadre, grazie alle ottime prestazioni fornite dai propri ragazzi, impegnati nelle varie specialità.

Nel settore femminile, Elena Cacciola, Mariangela Costa, Marta Maimone e Michela Triolo hanno chiuso al secondo posto nel Pentathlon Cadette (80 ostacoli, salto in lungo, salto in alto, lancio del giavellotto e 600 metri) con 5.644 punti. Piazza d’onore dell’Atletica Savoca anche nell’Esathlon Cadetti (lancio del disco, lancio del giavellotto, salto in alto, salto in Lungo, 100 ostacoli e 1.000 metri), nel quale i savocesi hanno totalizzato 5.270 punti. Il gruppo maschile era composta da Giovanni Di Mauro, Christian Ferraro, Tommaso Gilardi, Tommaso Rigano e Leonardo Sturiale.

Il doppio argento certifica ulteriormente il lodevole lavoro svolto dalla società presieduta da Manuela Trimarchi. Le prove multiple richiedono agli atleti preparazione e versatilità, dovendo cimentarsi dalla corsa agli ostacoli ai salti, fino ai lanci e alle gare di mezzofondo. “I ragazzi meritano un grande plauso – commenta il tecnico Antonello Aliberti -. Riescono sempre ad andare oltre le previsioni, mettendo quel qualcosa in più che serve per migliorarsi e per non aver poi il rammarico. Questi ulteriori lusinghieri risultati mantengono l’Atletica Savoca in alto in Sicilia e ciò è per noi e per l’intero comprensorio motivo di orgoglio e soddisfazione”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Extension a tessitura: come funziona la tecnica che dona volume senza colla né calore
Aria fredda polare scende sul Mediterraneo, arriva il maltempo e un calo delle temperature
Prefettura di Messina, finalmente i lavori di messa in sicurezza dei prospetti
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED