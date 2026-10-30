Jsl Women pronta per l’atteso debutto nel campionato di Eccellenza femminile

La squadra brolese se la vedrà domenica 1 novembre in trasferta con il Cus Palermo nella 2^ giornata del campionato regionale di Eccellenza femminile

Si avvicina il giorno dell’atteso debutto stagionale per la JSL Women, che se la vedrà domenica pomeriggio 1 novembre in trasferta con il Cus Palermo nella 2^ giornata del campionato regionale di Eccellenza femminile (il recupero della partita contro il Trapani è stato fissato il 14 novembre). Le verdefluo si confronteranno con sette agguerrite avversarie: Trapani, Virtus Marsala, Elefantino, Alpha Sport, Scicli, Melilli e appunto Cus Palermo. La regular season terminerà il 13 marzo 2027 con il “giro di boa” fissato il 20 dicembre.

“C’è tanta voglia di iniziare a giocare. Le nuove giocatrici si sono perfettamente inserite, favorite da un ambiente sereno, che non mette addosso particolari pressioni – dichiara il tecnico Carmelo Emanuele -. Si è formato un bel gruppo e sono fiducioso per l’andamento di questa stagione”. Negli ultimi giorni sono state presentate: Gloria Mattiolo, Martina Giambò, Giada Nici, Giulia Arrigo e Ginevra Lupica. Quale obiettivo vi siete posti? “Sicuramente la crescita individuale delle ragazze e una tranquilla salvezza. Ce lo impone il format, che quest’anno prevede otto squadre e due retrocessioni, per cui si devono limitare i rischi. La prudenza con è formale, ma deriva dalla constatazione di una situazione di fatto. La rosa ha un’età media bassa ed una buona qualità complessiva”. Per quanto riguarda le compagini del vivaio? “Le prime indicazioni fornite dall’Under 17 sono state positive e l’ambizione della dirigenza è di confermarci al vertice, nonostante la crescente competitività del movimento siciliano. Si può fare bene pure con l’Under 15 con l’importante novità di avere due formazioni impegnate – conclude Emanuele -, che garantiranno un maggiore minutaggio alle tante calciatrici a disposizione”.