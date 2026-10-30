 Schianto in auto contro residence a Milazzo, come sta il 27enne di Bronte

Schianto in auto contro residence a Milazzo, come sta il 27enne di Bronte

Alessandra Serio

Schianto in auto contro residence a Milazzo, come sta il 27enne di Bronte

venerdì 30 Ottobre 2026 - 10:49

L'auto ha danneggiato l'impianto idrico, causando una copiosa perdita a fontana

Incidente con ferito in centro a Milazzo, nella notte, dove un 27enne al volante di una fiat Punto ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il perimetro esterno di un residence in via Ciantro. Nell’impatto l’uomo è rimasto ferito.

Auto contro edificio in via Ciantro, cosa è successo

Soccorso dal 118, il conducente è stato prima stabilizzato sul posto, poi l’ambulanza lo ha trasferito all’ospedale Fogliani dove è stato operato. Completamente distrutta nella parte anteriore il veicolo che guidava. Finendo contro il muro esterno del residence, la Fiat Uno ha danneggiato l’impianto idrico. L’acqua ha cominciato a zampillare tutt’intorno, creando un’alta fontana. Il violento impatto è avvenuto intorno alle due della notte tra giovedì e venerdì.

Come sta il ferito

Il 27ennne, un operaio di Bronte impiegato in una ditta della zona, ha riportato fratture ad una gamba per le quali è stato operato. I medici si sono riservati la prognosi le sue condizioni generali non fanno temere per la sua vita o gravi conseguenze. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che chiariranno la dinamica dell’incidente, e i Vigili del Fuoco per verificare le condizioni di sicurezza del residence danneggiato e ripristinare la condotta idrica, in attesa delle riparazioni ordinarie.

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