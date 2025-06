Atletica Savoca, Marta Maimone vince il Trofeo Coni nel tetrathlon

La 13enne si qualifica alla fase nazionale di Lignano Sabbiadoro, per gli orange dall'impianto Cappuccini di Messina anche i terzi posti di Costa e Carnabuci

SAVOCA – Grande successo dell’Atletica Savoca in ambito siciliano. La 13enne Marta Maimone ha vinto il “Trofeo Coni 2025”, qualificandosi per la manifestazione nazionale, che rappresenterà un vero e proprio Campionato Italiano, in programma a Lignano Sabbiadoro dal 28 settembre all’1 ottobre.

Nella rassegna regionale, che si è svolta al campo “Cappuccini” di Messina, i circa 100 partecipanti della categoria Ragazzi/e, nati negli anni 2012/2013 e provenienti dalle nove le province dell’Isola, hanno completato uno dei tre tetrathlon (quattro specialità) previsti dal regolamento, suddivisi in: A (60 metri, alto, peso e 600 metri), B (60 metri, vortex, lungo, 1 km di marcia) e C (60 ostacoli, peso, lungo e 600 metri). La savocese Maimone si è imposta nel tetrathlon B, sbaragliando la concorrenza grazie ad una formidabile prestazione cronometrica nel chilometro di marcia. Nella gara del “tacco e punta”, ha ottenuto un punteggio molto alto, che le ha permesso si balzare sul gradino più alto del podio.

“Alla fase regionale del “Trofeo Coni” – dichiara l’allenatore degli “orange” Antonello Aliberti -, l’Atletica Savoca ha confermato di essere tra le prime società della Sicilia. Ottime le prestazioni fornite dai nostri atleti, a partire da Marta Maimone, che ha ampi margini di miglioramento in previsione dell’appuntamento nazionale. Prestigiosi, inoltre, i terzi posti di Mariangela Costa e Carmelo Carnabuci nel tetrathlon C. Costa era reduce dall’emozionante esperienza al “Golden Gala” con la rappresentativa regionale, mentre Carnabuci è al primo anno di categoria. I loro compagni hanno conseguito posizioni di medio-alta classifica. Tutto ciò – conclude Aliberti – nonostante non abbiano potuto lavorare adeguatamente nelle varie specialità per mancanza della pista”.

Nel dettaglio gli altri risultati: quinta Valentina Nicotra nel tetrathlon A. Nono e undicesimo rispettivamente Mattia Trovato e Fabrizio Nicita nel tetrathlon C, decima Ludovica Giardina nel tetrathlon C, ottava e tredicesima piazza per Marta Carrolo ed Elena Cacciola nel tetrathlon B. Si sono ben disimpegnati, infine, pure Christian D’Ignoti e Claudio Lo Re, al loro debutto nelle prove “multiple”.