Atletica Savoca, Sutera e Triolo campioni regionali su pista

I due sono rispettivamente campioni siciliani nei 10 km di marcia Juniores e salto in lungo categoria Promesse

SAVOCA – Prestigiosa doppietta di titoli per l’Atletica Savoca ai Campionati Regionali Individuali su Pista Juniores, riservati ai nati negli anni 2006-2007, e Promesse (2004-2005), che si sono svolti a Siracusa, dove la squadra “orange” ha conquistato due luccicanti medaglie d’oro e fatto segnare lusinghieri piazzamenti. Andrea Sutera si è laureato campione siciliano nei 10 km di marcia, gara chiusa in 50’51”18, assicurandosi il prezioso “pass” per gli italiani Juniores, in programma a Grosseto. Nonostante si alleni da solo, Sutera ha confermato di essere in ottima forma ed un costante punto di riferimento per i compagni. Attilio Triolo ha sbaragliato, invece, la concorrenza nella prova del salto in lungo Promesse, imponendosi con la misura di 6,62 metri, ottenuta al quinto balzo.

“Dopo un anno lontano dalla pista, finalmente Attilio è riuscito ad allenarsi con costanza – dichiara soddisfatto il tecnico Antonello Aliberti -, andando oltre le previsioni della vigilia con questa bellissima vittoria. Siamo orgogliosi di lui, che è un nostro istruttore, e di Sutera. Entrambi rappresentano un esempio ed uno stimolo per gli altri ragazzi”.

Ottime, inoltre, le prestazioni fornite da Claudio Campagna nei 200 metri e Christian Coppolino negli 800 metri. “L’Atletica Savoca continua a tenere duro – continua Aliberti -, cercando di colmare l’inevitabile gap rispetto alle altre società, che hanno avuto, diversamente da noi, sempre a disposizione un impianto. Nelle specialità che riusciamo ad allenare siamo competitivi. La pedana del salto in lungo è stata realizzata nell’area provvisoria e possiamo utilizzarla da due mesi e mezzo”.