Atm Messina, bando da 1,7 milioni per i ricambi degli autobus

Gara suddivisa in sette lotti per garantire la manutenzione della flotta per i prossimi due anni

MESSINA – Una procedura di gara aperta per la fornitura di ricambi originali e componenti equivalenti destinati agli autobus Atm. L’appalto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, ha un valore stimato complessivo di 1 milione 680mila euro al netto dell’Iva. L’obiettivo dell’azienda di via La Farina è la conclusione di un Accordo Quadro della durata di ventiquattro mesi con un unico operatore economico per ciascun lotto, assicurando così la piena efficienza dei mezzi impegnati nel servizio di trasporto pubblico cittadino.

I sette lotti previsti dall’appalto

La procedura è stata suddivisa in sette lotti distinti per coprire ogni necessità tecnica dei veicoli. Il lotto più consistente riguarda le parti di carrozzeria, con un valore stimato di 900.000 euro, seguito dalle parti meccaniche per 432.000 euro. Gli altri segmenti di fornitura comprendono il materiale elettronico ed elettrico (180.000 euro), i sistemi di climatizzazione (60.000 euro), la filtrazione (60.000 euro), le batterie (30.000 euro) e i ricambi a durata garantita (18.000 euro). Per tutte le categorie, il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso.

Scadenze e modalità di partecipazione

Le aziende interessate alla fornitura hanno tempo fino al 23 febbraio 2026 alle ore 12 per presentare le proprie offerte in modalità elettronica attraverso il portale appalti del Comune di Messina. L’apertura delle buste telematiche è già stata fissata per il giorno successivo, 24 febbraio, nella sede di Atm. L’accordo quadro non prevede rinnovi oltre i due anni stabiliti, ma include l’opzione del cosiddetto “quinto d’obbligo”, che consente alla stazione appaltante di incrementare la fornitura entro il limite del 20% del valore contrattuale qualora si rendesse necessario durante l’esecuzione dell’appalto.