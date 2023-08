Atm Messina, ok al bilancio 2022. Numeri positivi ma i nuovi tram sono ancora solo quattro - Tempostretto

Il servizio bus è indubbiamente migliorato, non altrettanto quello tranviario

Approvato il bilancio 2022 di Atm Messina con utile netto di oltre 2 milione e 600mila euro.

“Verranno impiegati per nuovi investimenti, al netto della quota destinata a riserva legale – dice il sindaco Federico Basile -. Tutti i principali valori di bilancio evidenziano un’azienda in salute. Le percorrenze chilometriche effettuate hanno raggiunto l’obiettivo fissato nel contratto di servizio (6 milioni e mezzo di chilometri), è stata ampliata la flotta con ulteriori 15 autobus eco sostenibili e le vendite dell’area commerciale sono aumentate di circa 2 milioni di euro”.

Nel 2021 i dipendenti erano 491, dopo un anno sono 525. “A tutti quanti loro va il plauso per il raggiungimento degli obiettivi che garantiscono finalmente veri servizi pubblici alla cittadinanza, mettendo definitivamente la parola fine rispetto alle gestioni del passato” – conclude Basile.

Tram

Se, però, il servizio bus è indubbiamente migliorato, altrettanto non può dirsi per quello tranviario. In attesa dei lavori di riqualificazione della linea, sono ancora appena 4 su 15 le vetture rinnovate a partire da dicembre 2021. L’ultimo arrivato risale a gennaio 2023. Negli ultimi sette mesi più nulla.