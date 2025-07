Atm, nuovo contratto di servizio dall’1 agosto: “Si continua con crescita e innovazione”

Nell'aprile scorso è stato approvato in Consiglio comunale dopo un lungo di battito. Ora entrerà vigore e durerà fino al 31 luglio 2035

MESSINA – A marzo il lungo dibattito in commissione prima dell’approvazione e dell’altro sì, arrivato in Consiglio comunale ad aprile. Ora il sindaco Federico Basile, il vicesindaco Salvatore Mondello e la presidente di Atm Carla Grillo hanno sottoscritto il nuovo contratto di servizio dell’azienda trasporti. Il documento entrerà in vigore dal prima agosto e sarà valido per dieci anni. La scadenza è fissata per il 31 luglio 2025.

Basile e Mondello soddisfatti

A commentare la firma è stato è stato il sindaco Basile: “Così chiudiamo il cerchio su un documento fondamentale, attraverso il quale gettiamo le basi per il prosieguo del percorso di crescita e innovazione di ATM iniziato nel 2020”. E come lui anche Mondello: “Con il nuovo Contratto di servizio tra Comune e Atm definiamo in maniera chiara gli obiettivi da raggiungere nei prossimi 10 anni. Tra le novità c’è ad esempio l’incremento dei chilometri percorsi da bus e tram, per arrivare dai 6,1 Km attuali a circa 6,5 milioni di km nel prossimo decennio”.

Nel contratto anche 160 milioni di euro da investire

Proprio l’incremento dei chilometri è uno degli aspetti fondamentali del nuovo contratto, che prevede anche un piano di investimenti da 160 milioni di euro fino al 2034 per svecchiare il parco mezzi e renderlo sempre più green. Si legge, ad esempio, che saranno rottamati “103 autobus vetusti (su una flotta di 158 mezzi nella disponibilità dell’azienda al 31/12/ 2023, di mantenere il valore di età media del parco veicolare (in termini di media per il periodo 2024-2034) al di sotto del dato medio europeo pari a 7 anni, di ridurre in maniera determinante le emissioni di NMVOC, Nox, PM10 e CO2, grazie alla trasformazione ecologica della flotta autobus, che conterà l’80% dei mezzi full electric ed il 12% di mezzi ibridi al 2034”.

Grillo: “Tpl sempre più moderno ed efficiente”

Ed è anche di questo che parla la presidente Grillo: “Il nuovo Contratto di servizio delinea il percorso di Atm per i prossimi 10 anni. All’orizzonte ci sono nuove sfide, che affronteremo con la consueta determinazione e con l’unico obiettivo di creare un servizio di trasporto pubblico locale sempre più moderno ed efficiente”. Nel nuovo contratto, tra gli aspetti cardine, anche l’adeguamento del costo del personale.