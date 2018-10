Shuttle, De Luca: "Così non funziona come non funzionava prima. Modifichiamo"

“Così non funziona come non funzionava prima”. De Luca si è reso conto delle falle dello shuttle e di buon mattino ha voluto toccare con mano la situazione, dapprima provando a seguire il mezzo e poi salendo direttamente a bordo. Con lui anche il presidente dell’Atm Giuseppe Campagna e la vicepresidente del consiglio comunale Serena Giannetto.

Il risultato del test è chiaro e non poteva essere altrimenti. Il ritardo è di mezz’ora.

“Ho voluto verificare personalmente come si viaggia sullo shuttle nella zona sud- scrive De Luca- Sono salito a Giampilieri e sono sceso presso la sede ATM. Abbiamo accumulato un ritardo di 33 m. La zona di reale intasamento dove non si cammina è’ il tratto statale CEP - MINISSALE. Ho ascoltato le lamentele ed i consigli dei viaggiatori. Mi confermano che in quel tratto è’ sempre stato così con i medesimi ritardi”

Mentre era a bordo ha ascoltato i consigli, tra i quali:

1. Prevedere delle corse via autostrada da Tremestieri o San Filippo con uscita al centro;

2.Istituire il senso unico da sud a nord nel tratto di via Marco Polo da Contesse a MINISSALE con l'uscita dello Shuttle in Largo La Rosa.

Concluso il “viaggio” il sindaco ha convocato una riunione con le parti interessate per individuare ed applicare le soluzioni.