Atm, “stop al tram in aprile e nel 2026 19 shuttle da 18 metri”

La presidente Carla Grillo aggiorna sui programmi dell'azienda trasporti e risponde sui problemi segnalati dai cittadini di Messina e i sindacati

MESSINA – Carla Grillo, presidente dell’Atm, le segnalo l‘allarme dell’Orsa: “Abbiamo scoperto di un appalto per forniture di pneumatici, pure rigommati, che esplodono tutti i giorni. Richiamo l’attenzione sulla sicurezza per gli utenti e soprattutto per gli autisti, ai quali vengono regolarmente addebitati tutti gli accadimenti dei mezzi pubblici”. Che cosa risponde?

“Non corrisponde al vero. Non scoppiano ogni giorno. Abbiamo un’officina che si occupa del controllo periodico delle gomme. Ci sono due dipendenti. In questi giorni ho sentito parlare di pneumatici rigommati ma vorrei chiarire una cosa. Le aziende come Atm, per legge, quando fanno una gara per l’acquisto di pneumatici, hanno l’obbligo normativo di comprare almeno il 30 per cento di pneumatici ricostruiti, ovvero rigommati. L’azienda opera nel rispetto della legge”.

Abbiamo pure ricevuto segnalazioni WhatsApp, al nostro numero 366.8726275, da parte di cittadini, riguardo alla soppressione di numerose corse del tram (si veda la foto in basso in relazione a una settimana fa). Qual è la situazione in vista della riqualificazione del tram?

“In questo periodo abbiamo registrato qualche soppressione delle corse perché abbiamo pochi autisti del tram. Molti sono andati in pensione. E gli autisti apprendisti, che hanno terminato l’apprendistato, dovranno fare gli esami di abilitazione. Abbiamo già inviato la documentazione affinché questi autisti possano sostenere l’esame. E ritengo che, a stretto giro, una ventina di apprendisti autisti potranno sostenere l’esame”.

Il disagio non è quindi collegato all’imminente riqualificazione della linea tranviaria a Messina?

“No. Ed entro il 10 marzo arriveranno altre due vetture tranviarie nuove. Ma siamo agli sgoccioli. A fine marzo, o inizio di aprile, inizieranno i cantieri del tram. E il servizio tranviario sarà sospeso. Ma continuerà l’opera di revamping (riammodernamento, n.d.r.) delle vetture. Dopo un anno, un anno e mezzo di lavori per la riqualificazione del tram, quando il servizio riaprirà, nel 2026, avremo le vetture rinnovate”.

Sul fronte degli autobus, i cittadini ci segnalano che la linea 1 dello shuttle è spesso piena di utenti. Troppo…

“Lo shuttle è la linea maggiormente utilizzata. Abbiamo avuto un aumento epocale di abbonati (anche con la promozione di MoveMe, con 21mila abbonati. In più si sono registrati 7 mila abbonamenti ordinari e altri 9 mila speciali tra abbonamenti scolastici e UniMe, n.d.r.). Il mezzo pubblico è molto utilizzato e soprattutto da linee shuttle. Il nostro impegno è quello di impiegare, per questa linea, solo bus lunghi, da diciotto metri. I cosiddetti snodati. Entro 80 o 90 giorni (aprile o maggio, n.d.r.) ne arriveranno altri due. Ed entro il 2026 altri dodici mezzi da 18 metri”.

E a che numero si arriverà, dunque?

“Ne abbiamo cinque da diciotto metri. Fra tre mesi circa ne arriveranno altri due, come ho già detto. La gara è stata aggiudicata. Ed entro il 2026 altri dodici. In totale, diciannove nel 2026”.

Un’altra esigenza. Per gli studenti della zona Papardo il servizio va potenziato. In passato ci hanno segnalato dei disagi…

“Da alcuni mesi abbiamo modificato alcuni orari e ben supportato le linee. Ora la zona è ben fornita e di recente non abbiamo registrato problemi e lamentele”.

A proposito di paline elettriche, oggi uno strumento essenziale affinché i cittadini siano informati. In questi mesi ci hanno segnalato più volte uno scarso funzionamento…

“Abbiamo fatto una verifica. Da qualche settimana c’è una persona addetta a controllare tutte le paline elettroniche. Sta registrando, con operosità, i problemi e li risolve. Ci sono le paline con il Qr-Code; posizionando il cellulare, vi è contezza degli orari del mezzo pubblico. E ci sono quelle elettroniche, che indicano in tempo reale il passaggio. Con questo metodo di lavoro, interveniamo subito in caso di mal funzionamento”.

