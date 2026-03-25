 Attacco hacker al Papardo blocca terminali e SovraCup, salvati i dati

Attacco hacker al Papardo blocca terminali e SovraCup, salvati i dati

Marco Olivieri

Attacco hacker al Papardo blocca terminali e SovraCup, salvati i dati

mercoledì 25 Marzo 2026 - 16:16

Incursione informatica nella notte, per l'ospedale a Messina, ma "entro domani ci sarà il ripristino totale", sottolinea la manager Di Blasi

MESSINA – Un attacco informatico nella notte. Hacker contro l’ospedale Papardo di Messina. L’effetto? Mandare in tilt i terminali e le prenotazioni al sistema digitale SovraCup, provocando enormi disagi agli utenti e agli operatori. “Ma la cyber sicurezza ha funzionato. E dopo alcune ore di lavoro l’emergenza è rientrata all’80 per cento. Domani torneremo alla normalità. L’acquisto di un sistema adeguato di protezione ci ha consentito di evitare che fossero rubati i dati”, evidenzia la direttrice generale del Papardo Catena Di Blasi.

“Oltre alla denuncia alla polizia postale, ho subito informato Prefettura, Questura e Garante della Privacy. Ma il risultato più importante, grazie a un software triennale da un milione e mezzo di euro, è stato salvaguardare la privacy e bloccare l’accesso non autorizzato”, aggiunge la direttrice generale.

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