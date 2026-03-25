L’Unime porta otto nuotatori ai Criteria Nazionali Giovanili di Riccione

Ai campionati italiani di categoria in vasca corta inizieranno le donne, da giovedì 26 marzo impegnate Arcudi, Ferrara, Raffa, Delia, Costarella, Angemi

MESSINA – La manifestazione nazionale di nuoto che vede i nuotatori competere nelle categorie giovanili si svolgerà a Riccione dal 26 marzo al 2 aprile prossimo. I Criteria Nazionali Giovanili, nella vasca da 25 metri dello “Stadio del Nuoto”, vedranno per prime scendere in acqua le donne, dal 26 al 29 marzo. Lunedì 30 poi il cambio con la manifestazione che vedrà fino al 2 aprile solo uomini impegnati.

Tra i messinesi folta rappresentanza con l’Unime, la squadra del responsabile tecnico Diego Santoro si presenterà con otto tra nuotatori e nuotatrici, di Messina e Reggio Calabria, con anche buone possibilità di medaglia in particolare per Emma Arcudi, Silvia Raffa e Sabrina Ferrara, a loro si aggiungono anche Anita Delia e Carola Costarella. L’Unime è stata anche l’unica formazione siciliana a qualificarsi tre le prime dieci per nuotare una staffetta, la 4×100 mista Cadette campione regionale (nell’immagine in evidenza). Al maschile saranno invece due i qualificati dell’Unime ma in tre in tutto i messinesi visto che a loro si aggiunge anche Gabriele Molonia, ex Ulysse ed ex Unime quest’anno tesserato con La Fenice di Enna per motivi di studio.

Le nuotatrici dell’Unime iscritte

Occhi puntati su Emma Arcudi, classe 2009 e Cadetta, iscritta nei 50 e 100 stile libero, e 50 e 100 farfalla dove è accreditata del secondo tempo di iscrizione e può puntare ad una medaglia. Silvia Raffa, Juniores I anno, nuoterà nelle tre distanze a rana, 50, 100 e 200 metri. Sabrina Ferrara invece sarà presente nelle tre distanze a farfalla con possibilità di medaglia nei 100 metri dove è iscritta col terzo tempo appena dietro la compagna.

Le altre atlete universitarie in gara saranno Aryiel Angemi, Ragazza II anno, che nuoterà i 50 stile libero, 50 e 100 dorso, 50 e 100 farfalla. Anita Delia, Juniores I anno, iscritta nei 50, 100 e 200 farfalla grazie allo scorrimento in graduatoria, infine Carola Costarella, Juniores II anno, nei 50 farfalla.

Gli uomini impegnati ai Criteria Nazionali Giovanili

Tra i nuotatori uomini che inizieranno tra qualche giorno presenze di Domenico Pennestrì, Ragazzi I anno, nei 100 e 200 farfalla e nei 50, 100 e 200 stile libero e Cristian Molonia, Juniores I anno, nei 400 e 1500 stile libero. Il fratello maggiore Gabriele Molonia gareggerà come detto tra i Cadetti e con La Fenice negli 800 stile libero.

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