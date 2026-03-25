17 arresti per droga tra Milazzo e Messina, NOMI e dettagli

Chi sono i protagonisti del giro di droga gestito da "il liparoto" che riforniva la tirrenica di crack e cocaina

Sono 33 gli indagati dalla Procura di Barcellona per il giro di droga tra Milazzo e le isole Eolie, con rifornimenti a Messina. Il giudice per le indagini preliminari Salvatore Pogliese ha autorizzato però soltanto 17 arresti.

I nomi

Carmelo Benenati, Luigi Crescenti, Giuseppe Murabito, Antonino Gitto, Alessio Chillari, Simone Serifovik, Orlando Mento, Vincenzo Rodriguez, Davide Emanuele, Emanuela Sofia Francesca Alaqua, Luigia Eni, Tonino Biondo, Tommaso Costantino, Alex Rebecca Staiti, Simona Costa, Alessio Denaro. La Procura aveva chiesto l’arresto di altre 7 persone, arresto negato dal Gip di Barcellona per mancanza delle esigenze cautelari. Agli altri il giudice contesta una lunga serie di cessioni di droga e gli acquisti, commessi soprattutto nel 2023 e scoperti dai carabinieri che hanno rivelato come i pusher continuassero a smerciare lo stupefacente dai balconi ricevendo i pagamenti nella cassetta della posta. Un espediente che non ha però ingannato gli investigatori della Procura di Barcellona e della Direzione distrettuale antimafia di Messina.

Le piazze della droga

Crack, cocaina ma anche hashish le sostanze che il gruppo acquistava principalmente a Messina, dai trafficanti del quartiere di Gazzi, per poi smerciarla in diverse piazze della provincia tirrenica, da Milazzo all’isola di Vulcano, ma anche Merì e San Filippo del Mela, alle porte della città del Capo. Gli spacciatori utilizzavano un sistema di staffette per trasportare la droga.

Il ruolo del Liparoto

L’inchiesta dei Carabinieri è partita nel febbraio 2023 dopo il blitz dei militari a casa di Murabito detto “il liparoto”, a San Filippo del Mela, dove è stato trovato materiale utilizzato per lo spaccio. Tenendolo sott’occhio, in particolare grazie ad una telecamera spia piazzata a Corriolo, gli investigatori hanno ricostruito il continuo via vai di consumatori di stupefacenti dall’abitazione ma anche i movimenti dello spacciatore, ricostruendo i suoi contatti e i fornitori.