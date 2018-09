Negozi chiusi domeniche e festivi, ConfCommercio Messina è favorevole

ConfCommercio Messina è favorevole alla chiusura dei negozi nelle domeniche e nei festivi. Lo dice senza mezzi termini il presidente Carmelo Picciotto.

“Sono trascorsi otto anni dalla liberalizzazione selvaggia disposta dal governo Monti e oggi ribadiamo che quest’ultima non ha avuto effetti positivi né sui consumi, né sui dati dell’occupazione, producendo precariato, impoverendo il nostro territorio e osteggiando le attività produttive. Per tali motivi siamo a favore della proposta di provvedimento relativo alle chiusure dei negozi nelle domeniche e nei festivi convinti che nelle piccole e medie attività produttive le risorse più importanti siano quelle umane e la professionalità messa in campo quotidianamente”.

“ Siamo a favore di tale provvedimento laddove– prosegue Picciotto - rappresenti un primo passo verso la redistribuzione degli equilibri commerciali vigenti. Dobbiamo prendere atto che in Italia la liberalizzazione sfrenata si è rivelata un fallimento che ha comportato la chiusura di numerose aziende, creando le condizioni per la penetrazione nel ventre molle di esercizi commerciali che poco hanno a che fare con la professionalità del Made in Italy”.

“Per tornare al concetto di Belpaese – conclude Picciotto, presidente ConfCommercio Messina – è necessario invertire la rotta e concertare al meglio le aperture, al fine di scongiurare la distruzione dei residui posti di lavoro. Sono necessari provvedimenti concreti e una visione condivisa, elementi inderogabili che permettano alle piccole e medie imprese sul territorio di essere parte integrante, fautori dello sviluppo della Città Metropolitana di Messina”