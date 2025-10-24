“Auguri nonna Peppina”, i cento anni di Giuseppa Guerrera a Bordonaro

Messina. L’assessore Minutoli ha consegnato una targa alla festeggiata, "simbolo di memoria, fede e valori familiari tramandati con amore"

MESSINA – La messinese Giuseppa Guerrera, chiamata da tutti Peppina, ha compiuto cento anni. La comunità di Bordonaro si è riunita ieri pomeriggio, nella parrocchia S. Maria delle Grazie, per festeggiarla. Alla cerimonia, che si è aperta con la celebrazione eucaristica officiata da padre Severino, ha preso parte l’assessore Massimiliano Minutoli, in rappresentanza del sindaco Federico Basile, per porgere gli auguri dell’amministrazione comunale e consegnare una targa celebrativa “in segno di riconoscenza per il traguardo raggiunto”.

“È sempre un grande onore poter festeggiare un secolo di vita insieme a chi, come la signora Giuseppa, rappresenta un esempio di forza, dedizione e amore per la famiglia e la comunità – ha dichiarato l’assessore Minutoli -. La sua storia, fatta di sacrifici, fede e valori autentici, è un patrimonio prezioso per tutti noi. A nome del sindaco e dell’amministrazione, le rivolgiamo i più sinceri auguri di buon compleanno, con l’auspicio di tanta serenità e salute”.

Durante la II guerra mondiale si prese cura del fratellino disabile

Così viene ricostruita la sua storia: “Nata a Messina il 23 ottobre 1925 da Santo Guerrera e Anna Cogliandolo, Giuseppa è stata la prima di quattro figlie. Durante la Seconda guerra mondiale, ancora adolescente, si prese cura del fratellino disabile Giacomino, proteggendolo anche durante i bombardamenti, quando lo portava in salvo sulle spalle nei ricoveri. All’età di 23 anni, il 17 ottobre 1948, sposò il suo amato Francesco Riggio, con il quale condivise 67 anni di matrimonio. “Insieme hanno costruito una famiglia fondata su amore, devozione e sani principi, crescendo con sacrificio i quattro figli: Lina, Anna, Pippo e Nella. Nonostante le difficoltà economiche, entrambi hanno sempre dato grande importanza all’istruzione dei figli, che hanno potuto così costruire solide famiglie”.

“Nonna Peppa” ha 8 nipoti e 12 pronipoti

E ancora: “Appassionata di cucina, molto religiosa e profondamente legata alla sua comunità, la signora Giuseppa è oggi una figura molto amata e stimata a Bordonaro. È nonna di 8 nipoti e bisnonna di 12 pronipoti, che affettuosamente la chiamano “nonna Peppa”. Nonostante il secolo di vita, la signora Giuseppa conserva ancora una mente lucida e vivace: ricorda i numeri di telefono dei suoi figli e non rinuncia a utilizzare il cellulare per comunicare con loro, mantenendo sempre il sorriso e una straordinaria memoria”.