Kart, Kairos One vince la prima prova del campionato Interprovinciale

Ventitre i team impegnati, tre provenienti dalla Sardegna, sabato nel primo appuntamento di 2H organizzato tra Karting Club Messina e circuito Vincenza Ispica

MESSINA – Una gara al cardiopalma, con un finale epico. Kairos One si aggiudica la 2H Endurance Interprovinciale, al Kartodromo di Messina, in un susseguirsi di emozioni. Massimiliano D’Angelo e Federico Miduri brindano ad un successo di prestigio, battendo all’arrivo Trinacria RT e Gattopardo. Adrenalina al massimo e colpi di scena a raffica nell’appuntamento targato Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo, organizzato anche per questa stagione in sinergia con il circuito Vincenza Ispica nell’ambito del Campionato Endurance Interprovinciale, suddiviso in quattro tappe. Sono stati complessivamente 23 i team impegnati nelle tre categorie (F1, F2 e F3), con il meraviglioso entusiasmo dei tre equipaggi (FL1, FL2, FL3) provenienti dalla Sardegna, giunti per la prima volta in riva allo Stretto.

La prova è stata valida anche per il Campionato Endurance interno organizzato dal Karting Club Messina, giunto al secondo appuntamento stagionale, con il punteggio attribuito per l’occasione dal simulatore di punti SWS al 95%. In un clima di festa si è svolta la premiazione sul podio dei primi tre team classificati per ciascuna categoria (F1, F2, F3), con i riconoscimenti riservati a pole position, “best lap” assoluto della manifestazione e “best quick change”

Il racconto della gara in F1

Nelle qualifiche di 10’, per determinare la griglia di partenza della 2H Endurance, data la penalità inflitta a STP Racing, ottiene la pole Trinacria RT in virtù del 37.516 firmato da Mario Barbaro. Federico Miduri per Kairos One completa la prima fila. MRT Fire (quarto tempo assoluto di Andrea Brusca) scatta davanti a tutti in F2, AMR Phantom in F3. Al via eccezionale spunto di Miduri che sorprende Barbaro, poi Bartolotta, Anello e La Fauci. Kairos Team perde successivamente terreno, risale invece STP Racing. Meta Racing diventa leader nella F2, MRT Moon fa altrettanto nella F3. Trascorsa mezz’ora, Kairos One precede Trinacria RT e Leopard, tutti con un pit osservato. Giro dopo giro i capovolgimenti, tuttavia, non mancano. Trinacria RT sopravanza Kairos One che risponde subito. A metà gara continua così a regnare l’incertezza: Kairos One, Trinacria RT, Leopard il terzetto. MRT Fire, in F2, mette alle sue spalle Meta Racing e Meta Racing One. MRT Ice va al comando in F3. A 45’ dal termine, Leopard con Sara La Fauci balza in testa, operando il sorpasso su Kairos One, Gattopardo viaggia in terza posizione. Situazione sempre più in bilico quando mancano 30’. Kairos One, tornato davanti, ha effettuato tre soste come Gattopardo, gli altri della F1 sono a quota quattro. Per il rush finale i team manager diversificano le strategie, si entra nel momento chiave.

Alla chiusura pit (6 obbligatori per F1, 7 per F2 e F3) inizia ufficialmente la volata decisiva. Dopo la bandiera gialla mostrata dalla direzione gara per un’uscita di pista, sono Kairos One, Gattopardo e Trinacria RT a giocarsi la vittoria proprio sul filo, regalando al pubblico uno spettacolo incredibile. In un finale palpitante, a prevalere, quasi al fotofinish, è Kairos One che taglia per il primo il traguardo in 162 giri percorsi nell’arco delle due ore: un successo da urlo centrato da Massimiliano D’Angelo e Federico Miduri che sa per loro di consacrazione nella classe “regina”. La gioia del team alla bandiera a scacchi, con D’Angelo che ha affrontato l’ultimo stint, è stata infatti incontenibile. Trinacria RT, suo il “best lap” in 37.362, strappa la seconda piazza a 0.225 con la coppia Mario Barbaro-Lorenzo Tappa ai danni di Gattopardo (Fabrizio Anello e Riccardo Irrera terzi a 0.237), grazie al sorpasso effettuato in extremis da Tappa a spese di Irrera. Al quarto posto Kairos Team (Riccardo Bartolotta e Antonio Minutoli) a 1.171, seguiti da Leopard (Sara La Fauci e Vincenzo Pino) e STP Racing (Catarro-Latteri).

La classifica in F2 e F3

In F2 splendida affermazione di MRT Fire (156 giri), con Simone Bongiorno e Andrea Brusca che salgono sul gradino più alto del podio, superando la concorrenza di Meta Racing (Antonio Napoli e Alessio Smeriglio) e Meta Racing One (Samuel Cerrito e Cristian De Salvo), rispettivamente secondo e terzo. Kairos Lady (Aurora Costa e Laura Sanò) quarta. Completano la classifica AMR Shadow (Al. Costa-Maggio), Futura Official (Campione-Guzzardi) e FL1 (Spanò-Caboni).

In F3 si registra il sigillo vincente di MRT Moon (154 giri), con i piloti Andrea Cardile e Gaetano Vecchio sugli scudi per una condotta da applausi. MRT Ice (Antonino Cucuzza e Vittorio Strano) chiude secondo. AMR Pulse (Matteo Messina e Simone Ragusa), grazie ad una pregevole rimonta, si toglie la soddisfazione di un sorprendente terzo posto. Seguono AMR Phantom (Lanza-Maggio), AMR Vector (Chinigò-Damiani), S. Filippo Team Racing (Marino-Pellegrino), Elettra RT (Di Mauro-Gimmillaro), Elettra Official (Nardo-Pastorella), FL2 (Ditta-V. Marrapodi), FL3 (Boi-A. Marrapodi),