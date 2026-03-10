Il Messina Volley schianta Giardini e festeggia la qualificazione ai playoff

Primi verdetti in Serie C femminile di pallavlo, il Messina Volley blinda i playoff, per la Team Volley retrocessione già certa

MESSINA – Vittoria per il Messina Volley che, nella 17ª giornata del Campionato di Serie C femminile, si impone sul campo de I Giardini del Volley 3-0. Nella Palestra Comunale del comune jonico, le atlete dirette da Marcela Nielsen ottengono un’importante vittoria, che gli consente la matematica qualificazione ai play-off promozione, contro la giovane e ostica compagine locale, ben messa in campo da mister Danilo Cacopardo.

Nello stesso campionato verdetto negativo già acquisito matematicamente per la sconfitta della Team Volley Messina in quel di Randazzo che certifica la retrocessione delle biancorosse. Spettacolo nel derby mamertino tra Nino Romano e Volley 96′ con le padrone di casa più quotata che passano al tiebreak. Nel derby tra Unime e Barcellona hanno la meglio le longanesi. Delle ioniche in campo sono la Futura Volley che passa a Zafferana, posticipata la sfida tra Torregrotta e Amando che chiude la giornata.

Le dichiarazioni post Giardini-Messina Volley

“E’ stata una bella vittoria – commenta coach Nielsen – le ragazze hanno giocato tutte e siamo riuscite a provare più cose. Dopo la sconfitta con l’Amando è stata una settimana difficile, però continuamo con la stessa determinazione e motivazione di sempre”.

“A parte il risultato – dichiara mister Cacopardo – che credo non fosse in dubbio neanche prima della partita, la gara è fruita come doveva essere da pronostico. Probabilmente, rispetto alla gara di andata, abbiamo fornito una prestazione di livello più alto. Soffriamo di questo timore reverenziale di fronte a squadre fisicamente pù forti che ci porta a fare delle prestazione non in linea al nostro livello. Abbiamo deciso di fare questo campionato perché le nostre ragazze, che sono molto giovani, fossero sottoposte a giocare un livello più alto e, mentre la gara di andata non è stata efficace per il nostro scopo, la gara di ritorno ci ha lasciato di più da questo punto di vista”.

Il racconto della sfida

Dopo un inizio set in equilibrio (8-8), il Messina Volley produce un break di 5 punti che gli consente di portarsi sul 13-8 grazie agli spunti di Giulia Mondello e Marika Arena. Coach Cacopardo chiama la pausa, ma le ospiti allugano ulteriormente (+8; 8-16) con Alessandra Cuzzola e due volte dalla battuta Arena M. Il set scivola bene o male con questo vantaggio per le peloritane, con l’ace di Sara Arena a chiudere il parziale (16-25). Secondo set con il Messina Volley avanti di tre punti (2-5) grazie al pallonetto di Giulia Bisicchia. Cuzzola e Mondello firmano il +5 (7-12) e sul 18-13 ospite, mister Cacopardo va in pausa. Adriana Ignoto e Cuzzola materializzano il +8 (15-22), mentre Clarissa Vacanti e Michela Musicò accorciano a -5 (18-23). Mondello realizza il set-point (18-24), annullato per tre volte dalle locali (-3; 21-24) con Giulia Cacopardo per poi essere materializzato dal muto di Giorgia Runci (+4; 21-25). Terzo set in parità fino al 9-9, quando il Messina Volley produce il break che gli consente di portarsi a +4 (9-13) con Ignoto, Arena M. e Mondello. Il coach di casa chiama la pausa ed il Messina Volley vola a +7 (11-18) con Mondello, Bisicchia e Runci. Dopo un batti e ribatti le peloritane chiudono il match per 25-15.

Risultati 17ª giornata campionato femminile

Ssd UniMe – Barcellona 1-3

Giardini del Volley – Messina Volley 0-3

Nino Romano – Volley ’96 3-2

Randazzo – Team Volley Messina 3-0

Zafferana – Futura Santa Teresa 0-3

Amando Ionica – Torregrotta (in programma il 25 marzo)

Classifica Serie C girone B f

Amando Ionica* 46; Futura Volley Santa Teresa 44; Messina Volley 42; Nino Romano 41; Volley ’96 Milazzo 26; Barcellona 25; Zafferana 21; Randazzo 20; Ssd UniMe 19; Giardini del Volley 12; Torregrotta* 6; Team Volley Messina 1 punto.