La Team Volley Messina torna da Paternò con l’intera posta

Importante vittorie esterna per la prima squadra cittadina in Serie C maschile, quinto posto confermato che vale i playoff

MESSINA – Nel fine settimana da poco trascorso le formazioni della Team Volley Messina erano impegnate nei campionati di Serie C per la 17ª giornata. Successo per la squadra maschile in quel di Paternò contro la penultima della classe, un po’ di sofferenza dopo due set dominati, ma i ragazzi dei coach Laganà-Donato hanno evitato di lasciare punti per strada e si sono mantenuti in quinta posizione che vuol dire playoff al termine della stagione regolare.

Coach Laganà: “I ragazzi hanno messo grande entusiasmo”

Coach Paola Laganà, allenatore della squadra maschile, ha dichiarato: “Per noi sono tre punti importanti da aggiungere alla classifica. Un primo set giocato senza sbavature, i ragazzi sono entrati in campo determinati, grande gioco al centro, D’Arrigo e Ponnambalanar hanno messo a terra dei palloni importanti e anche il muro è andato molto bene. Stessa cosa nel secondo set, siamo partiti da quattro punti sotto ma a metà set il doppio cambio Donato/Spavara è stato determinante. Terzo set calo in ricezione e battuta, l’avversario ha approfittato del momento di black out e di qualche decisione arbitrale a sfavore e così siamo arrivati al quarto, iniziato in vantaggio per gli avversari che hanno cavalcato l’onda vincente del terzo set mettendoci in difficoltà. Ancora una volta il doppio cambio Donato/Spavara e l’ingresso in battuta di Bartolomeo ha portato la squadra a raggiungere gli avversari. Quando si è chiuso il cambio e sono rientrati in campo Grimaldi/Cucinotta il Paternò non è riuscito a ricevere e con qualche errore loro di troppo in attacco abbiamo concluso il quarto con grande entusiasmo”.

Paternò – Team Volley Messina 1-3

Sestetto tipo per la formazione maschile a Paternò, in campo Grimaldi al palleggio e Cucinotta suo opposto, in banda De Francesco e Arena, centrali Ponnambalanar e D’Arrigo, liberi Germanà in ricezione e Romano in difesa nel primo set. A partita in corso spazio a Donato al palleggio e Spavara opposto e a Bartolomeo per battuta e difesa in seconda linea. Primo set in cui fila tutto liscio, la squadra prende vantaggio e chiude senza troppi patemi sul 13-25. Nel secondo continua a spingere la Team Volley, un po’ più in partita Paternò, ma il set va ancora ai peloritani per 19-25. Nel terzo un piccolo calo ospite e Paternò riesce a giocarsela punto a punto vincendo poi il parziale nei momenti decisivi per 25-23. Nel quarto iniziano meglio i locali, grande reazione ospite e la partita continua punto a punto fin dopo le fasi finali, ai vantaggi la spunta la formazione messinese per 25-27.

Risultati 17ª giornata campionato maschile

Giarratana – Giarre 3-0

Pedara – Misterbianco 2-3

Modica – Astra Ct 3-0

Pozzallo – Ragalna 3-1

Paternò – Team Volley Messina 1-3

Riposava Gela

Classifica Serie C girone B m

Gela 43; Giarre, Giarratana 39; Pozzallo 28; Team Volley Messina 24; Modica 22; Ragalna 21; Misterbianco 14; Astra Ct 10; Paternò 8; Pedara 7.