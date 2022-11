Aumentare il valore della casa per venderla meglio: i consigli  - Tempostretto

Si può accrescere il valore prima di metterla sul mercato? Redazionale

Quando si deve far valutare il valore della casa tutti desiderano ottenere il prezzo più alto possibile, magari per rientrare dei costi della ristrutturazione o per avere disponibile una maggiore liquidità.

Il ritorno economico è senza dubbio una variabile fondamentale nella vendita di un immobile ed è comprensibile che lo si voglia aumentare il più possibile, ma è possibile accrescere il valore della casa prima di metterla sul mercato?

Vediamo alcuni consigli che possono far una reale differenza quando si deve scegliere il prezzo di vendita di un immobile.

Rinnovo degli impianti e miglioramento dell’efficienza energetica

Il primo passo per aumentare il valore della casa prima di metterla in vendita è sicuramente il controllo degli impianti. Si può approfittare di agevolazioni e soluzioni più sostenibili per avere impianti moderni, che non solo accrescono il valore dell’immobile ma faranno un’ottima impressione sui potenziali compratori.

Questi, infatti, vedranno nelle soluzioni più moderne (come il cappotto termico o i pannelli solari) una possibilità di risparmio per gli anni futuri.

Infissi e pavimenti

Anche i pavimenti e gli infissi possono essere un punto critico quando si sceglie la casa e che fanno capire se si sta facendo un buon investimento o no. È impossibile non notarli appena si entra nell’abitazione e quindi se sono antiquati o rovinati salterà subito all’occhio.

Per evitare di perdere clienti per questo motivo si può pensare di sostituire le pavimentazioni e gli infissi (specie se sono vecchi o molto malmessi) oppure sistemarli con lavori di pulitura e finitura professionali.

Si otterrà subito un aspetto più curato e ordinato in tutti gli spazi dell’abitazione, mostrando al potenziale compratore che non avrà bisogno di spendere in ulteriori lavori di risistemazione.

Tinteggiatura e illuminazione

Per far capire subito agli acquirenti che la casa è moderna e non necessita di ulteriori lavori, si può dare una mano di colore ai muri: spendendo poco si darà subito una migliore impressione a chi entra.

Oltre a rifare il colore si devono anche sistemare i difetti e le crepe, se presenti, così da dare un aspetto più nuovo: scegliere colori neutri e chiari, come i bianchi e i beige, darà una maggior luminosità e senso di ampiezza alle stanze.

La luminosità della casa è un fattore che può fare la differenza nell’opinione del compratore e così tutto il sistema di illuminazione: scegliere lampadine a risparmio energetico (magari smart) e mettere lampadari e interruttori moderni può far alzare il valore (e quindi il prezzo) della casa.

Homestaging e valorizzazione degli spazi esterni

In aggiunta ai ritocchi visti sopra, o nel caso si voglia aumentare il valore della casa senza apportare grossi cambiamenti e senza fare piccoli investimenti, si può ricorrere alle tecniche di homestaging.

Lo scopo di queste pratiche è la valorizzazione degli ambienti, facendone risaltare i lati positivi e rendendoli immediatamente più attrattivi, come se fossero immagini sulle riviste di arredamento.

Oltre alle stanze della casa non ci si deve dimenticare degli spazi esterni e delle pertinenze come cantine e garage.

Vedere i terrazzi ben tenuti, con muri e pavimenti nuovi e un bell’arredamento oppure un giardino rigoglioso e ben tenuto farà aumentare il valore della casa perché sembrerà subito con uno stato di manutenzione migliore per il quale si potrà spendere di più.

Allo stesso modo, anche la cantina e il garage per l’auto devono essere curati e presentati al meglio perché sono un valore aggiunto e come tale devono essere riconosciuti.

Valorizzare l’estetica della casa e seguire i consigli visti in questo articolo aiuta sicuramente ad aumentare il valore della casa e poterla vendere quindi a un prezzo di mercato più alto rispetto a quello iniziale.