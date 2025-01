Il ragazzino è stato portato in ospedale

MESSINA- Attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Garibaldi, zona prefettura, ma un’auto lo ha investito. Così un minorenne è finito al pronto soccorso del Piemonte ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. A guidare la macchina una donna.

Sul posto, oltre all’arrivo dell’ambulanza, la polizia municipale guidata dal comandante Giovanni Giardina.

