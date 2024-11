Auto investe minorenne sulle strisce in via La Farina

Il ragazzo è stato trasportato e operato al Policlinico di Messina

MESSINA – Un quindicenne è stato investito oggi pomeriggio sulle strisce pedonali da una Peugeot 208 guidata da un cinquantenne. L’uomo ha soccorso il ragazzo. L’incidente è avvenuto in via La Farina, vicino all’incrocio con via Lucania. Il minorenne è stato trasportato al Policlinico di Messina ed è stato operato al braccio, che è risultato fratturato. Ha subito anche un trauma cranico ma non è in pericolo di vita.

Indagini in corso a cura della sezione infortunistica della polizia municipale, guidata dal comandante Giovanni Giardina.

Articoli correlati