 Auto parcheggiate male, bus bloccato e caos in via Taormina

Auto parcheggiate male, bus bloccato e caos in via Taormina

Redazione

Auto parcheggiate male, bus bloccato e caos in via Taormina

martedì 11 Novembre 2025 - 12:29

Lunghe code, stamani, a causa di parcheggi che impedivano la manovra del bus

Momenti di passione, stamani, per il trasporto pubblico e la viabilità nella zona sud di Messina, in particolare tra Via Taormina e l’ingresso di Via Sesto Properzio.

Un autobus elettrico di nuova generazione dell’Atm è rimasto completamente bloccato a causa della sosta selvaggia di alcune auto che hanno ridotto drasticamente lo spazio di manovra sulla carreggiata.

Il mezzo, che doveva svoltare da Via Taormina per immettersi su Via Sesto Properzio e proseguire la sua corsa in direzione Via Consolare Valeria (zona Policlinico), non è riuscito a completare la curva.

Via Taormina paralizzata in direzione sud

L’episodio ha avuto immediate e pesanti ripercussioni sul traffico. Via Taormina è stata rapidamente paralizzata in direzione sud, con lunghe code e automobilisti infuriati costretti a deviazioni improvvisate o a soste forzate.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
La Giunta Schifani, Cuffaro e la sanità in Sicilia: anatomia di una caduta di credibilità
Messina, riparte il dibattito sui mega studentati universitari: la Zanklon non sarà in aula
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED