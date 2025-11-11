Auto parcheggiate male, bus bloccato e caos in via Taormina

Lunghe code, stamani, a causa di parcheggi che impedivano la manovra del bus

Momenti di passione, stamani, per il trasporto pubblico e la viabilità nella zona sud di Messina, in particolare tra Via Taormina e l’ingresso di Via Sesto Properzio.

Un autobus elettrico di nuova generazione dell’Atm è rimasto completamente bloccato a causa della sosta selvaggia di alcune auto che hanno ridotto drasticamente lo spazio di manovra sulla carreggiata.

Il mezzo, che doveva svoltare da Via Taormina per immettersi su Via Sesto Properzio e proseguire la sua corsa in direzione Via Consolare Valeria (zona Policlinico), non è riuscito a completare la curva.

Via Taormina paralizzata in direzione sud

L’episodio ha avuto immediate e pesanti ripercussioni sul traffico. Via Taormina è stata rapidamente paralizzata in direzione sud, con lunghe code e automobilisti infuriati costretti a deviazioni improvvisate o a soste forzate.