Serie D, risultati della 32ª giornata e classifica girone I

Il Messina unica delle peloritane a portare punti in questa giornata, Milazzo sconfitta dal Sambiase, l'Igea cade in casa del Savoia
Non cambia molto nel girone I né in alto né in basso. I risultati della 32ª giornata di campionato cambiano volto alla classifica inizialmente, con i parziali del primo tempo, ma alla fine la situazione resta pressappoco la stessa. Vincono davanti Nissa, Savoia e Reggina e Athletic Club Palermo che ribalta l’Acireale e fa un favore al Messina.
Nella zona bassa vittoria del CastrumFavara in casa del Gela che scappa via al momento fuori dalla griglia playout. Mentre pareggiano Ragusa contro Sancataldese e Messina. Guagagnano un punto su Vibonese e Paternò sconfitte. In questo momento il Messina giocherebbe lo spareggio per poi andare a giocare il playout fuori casa. Settimana prossima il recupero tra Nuova Igea Virtus e Vibonese, valido come 30ª giornata, sarà recuperato mercoledì 22 aprile, i longanesi poi ospiteranno il Messina domenica prossima. Tutto ancora in gioco nella zona bassa.
Risultati 32ª giornata
CastrumFavara – Gela 3-1
Gelbison – Acireale 2-1
Milazzo – Sambiase 0-1
Nissa – Enna 3-0
Reggina – Paternò 2-0
Savoia – Nuova Igea Virtus 3-0
Ragusa – Sancataldese 0-0
Vibonese – Athletic Palermo 2-3
Vigor Lamezia – Acr Messina 1-1
Classifica girone I aggiornata
Nissa 63
Savoia 63
Reggina 60
Athletic Club Palermo 57
Gelbison 54
Sambiase 52
Nuova Igea Virtus* 49 (5 punti di penalizzazione)
Milazzo 44
Gela 42 (1 punto di penalizzazione)
Vigor Lamezia 38
Enna 35
Castrumfavara 34
Ragusa 33
Vibonese* 31
Acireale 31 (1 punto di penalizzazione)
Sancataldese 28
Acr Messina 28 (14 punti di penalizzazione)
Paternò 19
*una partita in meno