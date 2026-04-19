Serie D, risultati della 32ª giornata e classifica girone I

Il Messina unica delle peloritane a portare punti in questa giornata, Milazzo sconfitta dal Sambiase, l'Igea cade in casa del Savoia

Non cambia molto nel girone I né in alto né in basso. I risultati della 32ª giornata di campionato cambiano volto alla classifica inizialmente, con i parziali del primo tempo, ma alla fine la situazione resta pressappoco la stessa. Vincono davanti Nissa, Savoia e Reggina e Athletic Club Palermo che ribalta l’Acireale e fa un favore al Messina.

Nella zona bassa vittoria del CastrumFavara in casa del Gela che scappa via al momento fuori dalla griglia playout. Mentre pareggiano Ragusa contro Sancataldese e Messina. Guagagnano un punto su Vibonese e Paternò sconfitte. In questo momento il Messina giocherebbe lo spareggio per poi andare a giocare il playout fuori casa. Settimana prossima il recupero tra Nuova Igea Virtus e Vibonese, valido come 30ª giornata, sarà recuperato mercoledì 22 aprile, i longanesi poi ospiteranno il Messina domenica prossima. Tutto ancora in gioco nella zona bassa.

Risultati 32ª giornata

CastrumFavara – Gela 3-1

Gelbison – Acireale 2-1

Milazzo – Sambiase 0-1

Nissa – Enna 3-0

Reggina – Paternò 2-0

Savoia – Nuova Igea Virtus 3-0

Ragusa – Sancataldese 0-0

Vibonese – Athletic Palermo 2-3

Vigor Lamezia – Acr Messina 1-1

Classifica girone I aggiornata

Nissa 63

Savoia 63

Reggina 60

Athletic Club Palermo 57

Gelbison 54

Sambiase 52

Nuova Igea Virtus* 49 (5 punti di penalizzazione)

Milazzo 44

Gela 42 (1 punto di penalizzazione)

Vigor Lamezia 38

Enna 35

Castrumfavara 34

Ragusa 33

Vibonese* 31

Acireale 31 (1 punto di penalizzazione)

Sancataldese 28

Acr Messina 28 (14 punti di penalizzazione)

Paternò 19

*una partita in meno