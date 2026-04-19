Vigor Lamezia-Acr Messina, Roseti: “Campo difficile, ci siamo accontentati del pari”

Pedicone si è stirato. Scontento l'allenatore del Lamezia Renato Mancini: "Gli episodi, soprattutto arbitrali, ci stanno condannando ma la salvezza credo ormai c'è"

LAMEZIA TERME – Tensione nei corridoi degli spogliatoi nel post gara. Le notizie che interessano però sono di uno stiramento per Alessio Pedicone che era uscito nel primo tempo, dello staff tecnico non rilascia dichiarazioni nessuno, al termine della sfida, valida come 32ª giornata del girone I di Serie D, nella sala stampa dello stadio Guido D’Ippolito di Lamezia Terme l’autore del gol Christian Roseti: “Venivamo qua a cercare i tre punti, abbiamo avuto occasioni con le traverse e sulla ripartenza siamo andati in svantaggio. L’abbiamo pareggiata e ci siamo accontentati, sapevamo era un campo difficile e ci teniamo stretto il punto e pensiamo alle prossime. Loro hanno sfruttato la prima occasione avuta, noi abbiamo preso due traverse e abbiamo avuto le occasioni prima del rigore, dobbiamo essere più cinici e dobbiamo concretizzare di più. C’era tutta la mia famiglia e i miei compagni, sono calabrese loro erano tutti qui e ho dedicato il gol a loro. Ora ci prepariamo al massimo per la partita con l’Igea e poi penseremo al prepariamo “.

Renato Mancini, allenatore Vigor Lamezia: “Ultimamente gli episodi ci stanno condannando, soprattutto arbitrali. Subiamo dei torti che fanno volume, non so cosa ha visto su rigore. Ma per vederci assegnata una punizione abbiamo aspettato il 28′. A prescindere da questo affrontavamo una squadra che ha un bottino, penalizzazione a parte, ha 42 punti. Squadra coperta, che ha fatto benissimo nel girone d’andata. Abbiamo portato un punto a casa con rammarico perché si potevano portare tutti e tre. Penso che il discorso salvezza sia chiuso, ci sono tanti scontri diretti dietro e credo che difficilmente le squadre faranno tutti punti. Non abbiamo la matematica ma credo che possiamo stare tranquilli. Noi abbiamo dormito sulle rimesse laterali, sull’occasione del rigore stesso era la seconda su cui ci prendevano alle spalle. Il Messina era partito benissimo con due traverse ma erano due episodi, abbiamo sbloccato il risultato e abbiamo avuto la palla per chiuderla. Abbiamo sofferto qualche problema fisico di alcuni non al 100%”.