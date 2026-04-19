Il Messina la riprende a Lamezia, il rigore di Roseti evita la sconfitta

Roseti dal dischetto segna il settimo gol ed evita la sconfitta. Nella 32ª giornata il Messina scende in campo con voglia contro la Vigor Lamezia e colpisce due legni

LAMEZIA TERME – Il Messina evita la sconfitta nella 32ª giornata al Guido D’Ippolito di Lamezia Terme. Dodicesimo pareggio, ottavo in trasferta e secondo partendo da situazione di svantaggio che è arrivato in modo sfortunato per il Messina che dopo due legni, di Touré prima e Tedesco poi, subisce la rete di Andreassi.

I biancoscudati lottano e meriterebbero il pareggio già nel primo tempo. Nella ripresa la Vigor Lamezia si accontenta del vantaggio, il Messina crea tanto e rischia con Maimone che colpisce due legni nelle stessa azione. Sull’azione che segue Matese steso in area, rigore per il Messina, il secondo in stagione, freddo dal dischetto Roseti che pareggia facendo il settimo centro personale. Nel finale le squadre non si fanno male.

Partita vissuta in maniera frenetica anche da Vincenzo Feola fuori dallo stadio, inizialmente in un settore vuoto dello stadio cammina avanti e indietro comunicando telefonicamente con Savanarola. A metà gara riunisce i suoi lì e poco dopo viene allontanato perché il settore era non agibile e quindi non poteva stare trovando spazio in un altro settore del campo. Il Messina mantiene l’imbattibilità e strappa un punto al Lamezia in una partita giocata bene e in cui avrebbe meritato qualcosa di più.

Primo tempo

Prima occasione per il Messina che al 5′ scambia con Pedicone a sinistra, palla dentro l’area si coordina Tourè che prova con l’esterno destro al volo e colpisce la traversa. Al 7′ ancora azione del Messina, stavolta a sinistra, palla a Tedesco, la difende, si gira e anche lui colpisce la traversa. Prima sortita offensiva della Vigor Lamezia che fa malissimo con l’ex Catalano che crossa da sinistra in mezzo, non spazzano i difensori biancoscudati arriva a deviare Andreassi e il pallone lentamente entra in porta Giardino non è sembrato molto reattivo e la Vigor Lamezia si porta in vantaggio.

Al 16′ ancora un’indecisione di Giardino che controlla una sfera lanciata lunga che entra in area ma non la raccoglie con le mani calciandola agli avversari, Marigosu salta Clemente in area e la serve al centro, i compagni non arrivano. Gli ospiti spazzano e ripartono, Tourè apre per Oliviero che a destra conquista il fondo e mette in mezzo per Tedesco anticipato. Al 19′ primo calcio d’angolo della partita per il Messina, Zucco batte male e riparte la Vigor, pallone invitante per Andreassi che ha campo davanti a sé, entra in area ma grande rincorsa e recupero in scivolata di Oliviero. Al 28′ peloritani in zona offensiva, solita serpentina a destra di Oliviero che mette al centro, prova Pedicone ma non impatta bene e l’azione sfuma.

Al 36′ si ferma Pedicone che frana a terra, probabilmente problema muscolare per lui. Poco dopo il Messina utilizza il primo cambio ed entra in campo Maisano. Al 41′ lunga manovra offensiva per gli ospiti, Zucco controlla vicino al vertice destro dell’area, si accentra e poi cerca il palo lontano col mancino, palla fuori. Risponde la Vigor Lamezia al 42′, imbucata per Maimone che non perde tempo e calcia di prima, contratto da Bosia che devia in angolo. Punizione poco dopo per i locali, siamo al 44′ Catalano da posizione defilata tira direttamente nello specchio, coi pugni respinge Giardino. Chiude in attacco la Vigor Lamezia, tre minuti di recupero concessi dall’arbitro, il punteggio non cambia al riposo sull’1-0.

Secondo tempo

Cambio nell’intervallo per il Messina, fuori Aprile dentro Matese, restano tre gli under in campo perché Maisano aveva sostituito Pedicone over. La Vigor Lamezia non ha fretta, i biancoscudati ci mettono cinque minuti a carburare ma poi arrivano almeno quattro volte in area dei lametini dal 51′. Prima combinazione Maisano Touré con il tiro sull’esterno della rete deviato, sul calcio d’angolo che segue colpo di testa di Bosia in area piccola che Iannì salva sulla linea, sull’azione che prosegue Trasciani recupera palla e prova da destra la bordata, ancora parata di Iannì. Vigor assediata prima dalla conclusione di Maisano, bloccata a terra dall’estremo difensore calabrese, poi il cross potente di Tourè con colpo di testa di Oliviero alto. Primo cambio per mister Mancini, fuori Spanò e dentro Ordonez.

All’ora di gioco Matese spizza il lancio dalla retroguardia per Maisano, combinano i due palla messa in mezzo prova al deviazione Zucco il pallone si impenna e arriva docile tra le braccia di Iannì. Al 62′ ancora pericolo per la Vigor Lamezia, Touré dimenticato largo a sinistra pescato dal lancio del compagno prova la conclusione al volo aprendo il piattone destro ma sbaglia di metri. Sostituzione, la terza per il Messina, fuori Tedesco che non la prende benissimo per Roseti. Al 66′ pareggia il conto dei legni la formazione di casa, su punizione ben pennellata in mezzo Maimone di testa tutto solo colpisce prima la traversa, il pallone rimbalza a terra e poi colpisce il palo sinistro della porta.

Pareggia le reti invece il Messina al 68′, su rimessa laterale di Maisano Matese entra in area e va giù a contatto con D’Anna, rigore per l’arbitro. Dal dischetto freddo Roseti che spiazza Iannì e segna il settimo gol della stagione per il Messina. Proteste vibranti dalla panchina della Vigor che perde prima il ds Maglia, entrato in campo, poco dopo per proteste secondo giallo a Mancini. Si calmano gli animi e reagisce la Vigor che prova a cingere d’assedio l’area degli ospiti. All’85’ Catalano batte l’angolo direttamente in porta, Giardino respinge e lancia il contropiede con Oliviero che non trova Maisano libero in area, palla sulla respinta a Touré che arriva a concludere da buona posizione, centrale e respinge Iannì. Subentra Zerbo al 90′ e ha subito un’occasione in area, respinto dalla difesa, sul pallone al limite dell’area prova Saverino ma blocca il portiere locale. Nel finale concessi quattro minuti di recupero, le due squadre si accontentano e non si fanno male fino al triplice fischio.

Vigor Lamezia – Acr Messina 1-1

Vigor Lamezia (4-3-3): Iannì; D’Anna, Del Pin, Sanzone, Montebugnoli; Marigosu, Maimone, Andreassi (dal 94′ Simonetta); Spanò (dal 56′ Ordonez), Cosendey (dal 82′ Pussetto), Catalano (dal 87′ Pagano).

In panchina: Sabella, Errico, Morelli, Amendola, Bammacaro.

Allenatore: Renato Mancini.

Acr Messina (4-2-3-1): Giardino; Clemente, Trasciani, Bosia, Pedicone (dal 38′ Maisano); Garufi, Aprile (dal 46′ Matese); Oliviero, Zucco (dal 78′ Saverino), Touré (dal 90′ Zerbo); Tedesco (dal 62′ Roseti).

In panchina: Sorrentino, De Caro, Kaprof, Bonofiglio.

Allenatore: Giuseppe Savanarola (squalificato Vincenzo Feola).

Marcatori: Andreassi 9′ (L), Roseti rig. 68′ (M).

Ammoniti: Maisano 45+1′ (M, era diffidato salta Nuova Igea Virtus), Ordonez 67′ (L), Iannì 77′ (L).

Espulsi Maglia, direttore sportivo della Vigor Lamezia al 69′ e l’allenatore Mancini al 74′ per doppia ammonizione, la prima a metà primo tempo.

Calci d’angolo: 2-4. Recupero: 3’ + 4’.

Arbitro: Giuseppe Gargano di Bologna.

Assistenti: Dario Gherardini di Faenza & Gabriele Conicella di Città di Castello.