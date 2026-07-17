 Auto ribaltata sull'A18, code prima del casello di Tremestieri in direzione Messina

Auto ribaltata sull’A18, code prima del casello di Tremestieri in direzione Messina

Redazione

Auto ribaltata sull’A18, code prima del casello di Tremestieri in direzione Messina

venerdì 17 Luglio 2026 - 16:52

Sul posto i soccorsi e la Stradale. Il conducente del mezzo trasportato in ospedale.

MESSINA – Un auto si è ribalta questo pomeriggio, per cause in fase di accertamento, mentre percorreva l’autostrada A18 Messina-Catania, in direzione della città dello Stretto. L’incidente autonomo si è verificato al km. 3+200, all’altezza di Galati. Sul posto la polizia stradale e un’ambulanza del 118. Il conducente del mezzo è stato trasportato in ospedale, ma non si conoscono ancora le sue condizioni. La circolazione, intanto, sta subendo della rallentamenti. Il Cas invita a procedere con prudenza.

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