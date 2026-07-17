Auto ribaltata sull’A18, code prima del casello di Tremestieri in direzione Messina

Sul posto i soccorsi e la Stradale. Il conducente del mezzo trasportato in ospedale.

MESSINA – Un auto si è ribalta questo pomeriggio, per cause in fase di accertamento, mentre percorreva l’autostrada A18 Messina-Catania, in direzione della città dello Stretto. L’incidente autonomo si è verificato al km. 3+200, all’altezza di Galati. Sul posto la polizia stradale e un’ambulanza del 118. Il conducente del mezzo è stato trasportato in ospedale, ma non si conoscono ancora le sue condizioni. La circolazione, intanto, sta subendo della rallentamenti. Il Cas invita a procedere con prudenza.