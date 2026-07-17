Messina, chiesa gremita per i funerali di Enzo Miao

Affollata la parrocchia di San Nicola per l'addio al tiktoker investito a Gazzi. Assenti le istituzioni malgrado gli appelli della gente

Sono stati in tantissimi a voler dire addio a Vincenzo La Foresta, il 49enne travolto e ucciso da una moto sul viale Gazzi, lo scorso 10 luglio. Nella chiesa di San Nicola di Bari a Gazzi i familiari sono stati circondati dall’affetto di Mangialupi, un fiume di gente ha affollato l’edificio.

Rione ricorda il tiktoker, istituzioni assenti

Nel rione per tutti era Enzo Miao, il nome che aveva scelto per postare su Tiktok video ironici che avevano fatto di lui un simbolo. Anche per questo era stato lanciato – sia attraverso il nostro giornale che sui social – un appello dagli abitanti della zona e quanti lo conoscevano perché i funerali venissero celebrati al Duomo e il Municipio proclamasse il lutto, in segno di vicinanza non soltanto alla famiglia La Foresta ma a tutta la comunità di un quartiere dove la vita è più complicata che al centro. Un appello che non è stato raccolto: al funerale non c’era alcun rappresentante istituzionale. Tra la gente, il presidente del Terzo Quartiere Lino Cucè.

Incidente mortale a Gazzi, chi era Vincenzo La Foresta

“Alcuni portano una luce così grande nel mondo che anche dopo che che se ne sono andati la luce rimane”, ha detto padre Scolaro celebrando le esequie. Dopo la messa un enorme corteo si è mosso verso il Cimitero Monumentale, dove l’uomo è stato seppellito. Enzo è ricordato anche con fiori e foto che adornano il marciapiede del vialone Gazzi, nel punto dove è morto. Tutti si fermano a salutarlo, come fosse ancora vivo, come quando lo vedevano a bordo strada.

Impatto fatale e violentissimo

Il 40enne alla guida della moto che l’ha ucciso è accusato di omicidio stradale. L’impatto è stato talmente violento che ha sbalzato la vittima per almeno 30 metri, sull’asfalto, non lasciandogli scampo. L’autopsia ha confermato le molte lesioni, anche agli organi interni, che lo hanno strappato alla vita prima che i soccorsi potessero provare a rianimarlo.

