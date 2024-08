Autobotte bloccata da ore in via Quod Quaeris

Dopo una manovra, non riesce più a passare e paralizza la parte alta della via

MESSINA – A segnalarlo è un cittadino. Da diverse ore un camion autobotte è bloccato e paralizza la parte alta di via Quod Quaeris, sotto piazza Santa Maria La Nuova. Durante la manovra, intorno alle 10 di stamattina, l’autobotte è rimasta bloccata. La strada, nella parte alta, non consente il transito di molti mezzi e spesso ambulanze e vigili del fuoco non riescono a transitare.

Lo stesso cittadino sottolinea: “Si spera che le istitituzioni possano bonificare le vecchie casette e baracche sostituendole con spazi sociali per giovani e anziani. E con eventuali aree di posteggio per i già numerosi abitanti della zona. Qua esiste un problema relativo alle vie di fuga e alla sicurezza”.