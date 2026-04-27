Sciacca smentisce Scurria: “Non ho aiutato De Luca a raccogliere le firme nel 2018”

Il candidato sindaco di Rinascita Messina prende le distanze dalle dichiarazioni del candidato del centrodestra. "Ricostruzione fantasiosa"

MESSINA – “In merito alle recenti dichiarazioni rilasciate dall’avvocato Marcello Scurria – secondo cui “come Sciacca aiutò De Luca nel 2018, sono disponibile ad aiutare il mio avversario Basile nella raccolta delle firme” – si rende necessario intervenire tempestivamente e con assoluta chiarezza. Tale affermazione è falsa. Falsissima. Non corrisponde in alcun modo al vero che l’ ingegnere Gaetano Sciacca abbia aiutato Cateno De Luca, nel 2018, nella raccolta delle firme per la presentazione delle liste, né che abbia fornito supporto in quella o in qualsiasi altra circostanza. Si tratta di una ricostruzione fantasiosa e priva di qualsiasi fondamento fattuale”. La Lista Rinascita Messina e il candidato sindaco Sciacca “respingono con fermezza questa narrazione, che altera la realtà dei fatti e rischia di generare confusione nell’ opinione pubblica”.

Continua Rinascita Messina: “Il confronto politico, soprattutto in un momento delicato come le elezioni, deve fondarsi su elementi verificabili e su un rigoroso rispetto della verità. Dichiarazioni infondate non contribuiscono al dibattito democratico e non sono accettabili. Se all’ epoca – e correva l’ anno 2018 – vennero fatte dichiarazioni in tal senso, queste erano a scopo puramente satirico e non riflettevano in alcun modo ipotesi o strategie di campagna elettorale. Si richiamano, pertanto, tutti gli attori politici a un esercizio di responsabilità e correttezza, nel rispetto dei cittadini e della trasparenza che essi meritano. Tanto dovevamo. Buon proseguimento di campagna elettorale a tutti”.

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