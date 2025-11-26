Autorità Portuale dello Stretto, ricostituito il Comitato di Gestione

Firmato il decreto di nomina per l'organo direttivo

Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Francesco Rizzo, ha firmato il Decreto numero 31 del 25 novembre 2025 per la ricostituzione del Comitato di Gestione dell’Ente.

La nomina del nuovo presidente, avvenuta con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo scorso 23 ottobre, aveva fatto scattare la decadenza automatica del precedente Comitato, in carica dal giugno 2024.

Il Comitato di Gestione è l’organo decisionale strategico dell’AdSP, responsabile della pianificazione e dello sviluppo dei porti gestiti nello Stretto.

I componenti nominati

La nomina è avvenuta in via provvisoria, in attesa delle designazioni mancanti (in particolare da parte delle Regioni Sicilia e Calabria). Sono stati subito nominati i membri per i quali le designazioni erano già arrivate, rendendo l’organo operativo: Francesco Rizzo (componente di diritto in qualità di presidente dell’AdSP); Massimo Rizzo (rappresentante della Città Metropolitana di Messina. La sua designazione è stata confermata lo scorso 8 settembre 2025); Antonio Salvatore Ciccone (rappresentante della Città Metropolitana di Reggio Calabria); Componenti Marittimi: Il direttore marittimo di Catania pro tempore (componente di diritto) e i comandanti pro tempore dei Porti di Messina, Reggio Calabria e Milazzo (o loro sostituti) in qualità di rappresentanti eventuali dell’Autorità Marittima.

Gettone di presenza e compensi

Il Decreto stabilisce che ai componenti del Comitato spetta un gettone di presenza per singola seduta, in conformità con le disposizioni vigenti. Viene comunque richiamata la possibile applicazione della norma che pone limiti ai compensi degli organi delle amministrazioni pubbliche, in linea con le politiche di contenimento della spesa.