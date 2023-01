Autostrada A20, "c'è ancora l'indicazione della chiusura direzione Palermo" - Tempostretto

La segnalazione

MESSINA – Autostrada A20. Ore 7,25 di domenica 15 gennaio: un nostro lettore segnala e fotografa l’indicazione sbagliata, che di certo sarà rimossa tra poco, della chiusura direzione Palermo. Il tutto nonostante la riapertura a mezzanotte della galleria Telegrafo. Per ventidue giorni, per recarsi verso la zona tirrenica, è stato necessario uscire a Giostra e percorrere la strada dei colli o quella più lunga della litoranea, con evidenti disagi in entrambi i casi.

Aggiornamento ore 10,24: stanno provvedendo a togliere tutti i cartelli.