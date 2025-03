Autostrada Messina – Catania. Oggi dalle 6 alle 18 chiuso il tratto Tremestieri – Roccalumera

In entrambe le direzioni. Anche i previsti lavori notturni si faranno invece di giorno

Oggi e domenica prossima 23 marzo sarà chiuso, in entrambi i sensi di marcia, il tratto compreso tra la barriera di Messina Tremestieri e lo svincolo di Roccalumera, per consentire lo svolgimento dei lavori di somma urgenza per la rimozione dei massi in equilibrio instabile posti ai margini della tratta Km. 11+000 direzione Catania.

La decisione è arrivata dopo il vertice in Prefettura convocato per stabilire un piano di traffico per la A18, dove sono in corso diversi cantieri.

Proprio la concomitanza con i lavori del “Consorzio ME – CT Lotto Nord” alla galleria “Piano Cutiri”, in orario notturno sulla stessa tratta, ha spinto a scegliere di chiudere di giorno ma nelle due domeniche tra Messina e Roccalumera. “per evitare ulteriori aggravi all’utenza il medesimo Consorzio ha garantito al Tavolo che effettuerà detti lavori in concomitanza con quelli Cas in orario diurno limitatamente alle predette domeniche”, spiega palazzo del Governo di Messina in una nota ufficiale.

Tra le 6 del mattino e le 18 di sera di entrambe le domeniche, quindi, chi viaggia in direzione Catania dovrà entrare in autostrada a Roccalumera e qui dovrà uscire chi viaggia in direzione Messina.

Stop alle chiusure notturne

Varate anche una serie di misure per ridurre i disagi sulla statale 114, già registrati durante la chiusura di domenica 9 marzo scorso.

