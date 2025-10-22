 Autostrada Messina - Palermo, cinque giorni di chiusura per lo svincolo di Barcellona

Autostrada Messina – Palermo, cinque giorni di chiusura per lo svincolo di Barcellona

Redazione

Autostrada Messina – Palermo, cinque giorni di chiusura per lo svincolo di Barcellona

mercoledì 22 Ottobre 2025 - 12:00

Per lavori di pavimentazione. I dettagli

Lavori di manutenzione della tratta A20 Villafranca-Patti per ripristino della pavimentazione degli svincoli di Rometta, Milazzo, Barcellona e Patti.

Dalle ore 7 a mezzanotte, sarà prevista l’istituzione di alcune limitazioni al traffico:

🔹 Dal 27.10.2025 al 28.10.2025, la chiusura dello svincolo di Barcellona in entrambe le direzioni;

🔹 Dal 28.10.2025 al 29.10.2025, la chiusura dello svincolo di Barcellona in uscita, per i veicoli provenienti da Messina.

🔹 Dal 29.10.2025 al 30.10.2025, la chiusura al traffico dello svincolo di Barcellona in entrata, per i veicoli diretti in direzione Messina.

🔹 Dal 30.10.2025 al 31.10.2025, la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Barcellona in entrata, per i veicoli diretti in direzione Palermo.

