Autostrada Messina – Palermo. Viadotto Furiano, lavori arrivati al 50 %

Proseguono gli interventi per il ripristino della piena funzionalità dell'infrastruttura

I lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del Viadotto Furiano, ubicato al km 112+430 dell’Autostrada A20 Messina-Palermo, nel territorio comunale di Caronia (ME), hanno raggiunto uno stato di avanzamento pari a circa il 50% dell’intervento complessivo.

L’opera interessa la carreggiata in direzione Messina, sottoposta a sequestro preventivo nel 2022 con provvedimento del giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Patti, a seguito delle gravi criticità strutturali riscontrate sui dispositivi di appoggio del viadotto. Le successive verifiche tecniche avevano evidenziato la necessità di procedere con interventi urgenti di manutenzione straordinaria, mentre le indagini hanno interessato dirigenti e tecnici del Consorzio poiché le problematiche erano già state segnalate nel corso del 2021.

Per garantire la continuità della circolazione durante l’esecuzione dei lavori, il traffico continua a essere regolato mediante lo scambio di carreggiata, con l’istituzione del doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta.

Secondo la relazione della Direzione dei Lavori, le attività eseguite nell’ultimo periodo hanno riguardato principalmente la pila numero 7, dove è stata completata la demolizione del calcestruzzo dell’allettamento superiore dell’appoggio numero 2, la demolizione integrale delle zanche inferiori dello stesso appoggio e la rimozione del dispositivo di appoggio esistente. Si tratta di lavorazioni propedeutiche alla successiva installazione dei nuovi dispositivi e al completamento dell’intervento di consolidamento strutturale.

L’appalto, consegnato l’8 agosto 2025, prevede una durata contrattuale di 300 giorni naturali e consecutivi. Dalla relazione della Direzione dei Lavori emerge tuttavia che l’esecuzione delle opere registra un ritardo di circa 14 settimane, pari a poco più di quattro mesi, rispetto al cronoprogramma originario. Pur in presenza di tale slittamento temporale, la corrispondenza economica tra le lavorazioni eseguite e le previsioni progettuali risulta sostanzialmente coerente con il quadro economico approvato.

L’importo dei lavori ammonta a 1 milione 311mila 235 euro, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA, al netto del ribasso d’asta del 22,111%. L’importo complessivo dell’intervento, comprensivo delle somme a disposizione dell’Amministrazione, è pari a 1 milione 673mila 661 euro.

Le opere sono finanziate attraverso risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027, messe a disposizione dalla Regione Siciliana – Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, giusta previsione del D.D.G. n. 3347 del 10 ottobre 2025.

L’intervento è eseguito dal Consorzio Stabile Fenix, con impresa consorziata Asfalti Rossi S.r.l., sotto la direzione dei lavori del Prof. Ing. Fabio Neri e con Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Roberto Silvestro.

La relazione evidenzia inoltre che, nel corso delle lavorazioni, non si sono verificati danni dovuti a cause di forza maggiore, non risultano riserve da parte dell’impresa esecutrice né infortuni sul lavoro, a conferma del regolare svolgimento delle attività di cantiere sotto il profilo della sicurezza.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane “continuerà a monitorare costantemente l’andamento dell’intervento, con l’obiettivo di recuperare il ritardo accumulato e restituire nel più breve tempo possibile la piena funzionalità del Viadotto Furiano, garantendo elevati standard di sicurezza per gli utenti dell’Autostrada A20”.