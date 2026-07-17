 Messina. Un'altra difficile giornata di incendi, canadair e Vdf in azione

Messina. Un’altra difficile giornata di incendi, canadair e Vdf in azione

Alessandra Serio

Messina. Un’altra difficile giornata di incendi, canadair e Vdf in azione

venerdì 17 Luglio 2026 - 12:00

Rientra l'allarme a Cumia dove i canadair stanno spegnendo il rogo. Fiamme a Barcellona

Messina – Canadair in azione anche stamane a Messina pe domare l’incendio che nella tarda serata di ieri ha avvolto le colline di San Filippo superiore e Cumia. Squadre di Vigili del Fuoco hanno lavorato tutta la notte ma nella parte iniziale della mattinata il vento ha alimentato nuovamente le fiamme.

Brucia un garage a Torre Faro

incendio torre faro

L’incendio è ancora attivo ma la situazione sembra al momento sotto controllo. Nella notte una squadra è stata impegnata anche a Torre Faro dove le fiamme hanno distrutto un garage. Sono in corso gli accertamenti per verificare qual è l’origine del rogo.

Gli altri roghi in provincia

Allarme rientrato anche a Barcellona dove una squadra è a lavoro per domare un grosso rogo. In altre zone della città e della provincia sono partiti piccoli roghi, domati sul nascere. In nessun caso sono state lambite zone abitate. Ieri un grosso rogo ha distrutto il verde di contrada Gravina a Gaggi (foto apertura) domato nel pomeriggio dai pompieri e dalla Protezione civile.

Allerta rossa oggi e domani

La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di massima allerta incendi per tutta la giornata di oggi valevole per quasi tutte le province siciliane, in particolare per il messinese. Allerta caldo invece per la giornata di domani 18 giugno. In alcune aree le temperature potranno sfondare i 46 gradi.

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