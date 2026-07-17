Barcellona, Cc intercettano un episodio di spaccio e arrestano pusher di droga sintetica

A casa aveva altra "roba" e materiale per confezionare le dosi. Segnalato 40enne con la cocaina addosso

Droga sintetica e cocaina. E’ quello che i Carabinieri di Barcellona hanno trovato, intercettando uno scambio di dosi tra un pusher ed un cliente. In manette è finito un 31enne già noto, accusato di traffico di stupefacenti. Segnalato come assuntore alla Prefettura il cliente 40enne, trovato con una dose di cocaina addosso.

Spacciatore sorpreso con la droga sintetica

I militari dell’Arma avevano sospetti da giorni sull’attività di spaccio del 31enne e per questo si erano appostati a spiarlo. E’ così che lo hanno sorpreso a cedere al 40enne una dose di droga sintetica, ricevendo in cambio 20 euro. Dopo averlo fermato, gli uomini in divisa hanno perquisito anche l’abitazione, trovando altri 12 grammi della stessa sostanza e materiale vario per la pesatura e il confezionamento delle dosi. Lo spacciatore è stato rinchiuso nel carcere di Gazzi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Droga a Barcellona, giro di vite di Cc e Procura

I Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto proseguono nelle iniziative di contrasto ai fenomeni connessi con le sostanze stupefacenti, adottate di concerto con la locale Procura della Repubblica – guidata dal Procuratore capo Giuseppe Verzera– con l’intento di esprimere un’incisiva azione preventiva e repressione su tutto il territorio di competenza.