Autostrada, Regione convoca il Cas per riaprire i viadotti della A20 - Tempostretto

Tavolo tecnico in assessorato per accelerare gli interventi richiesti dalla Procura per il dissequestro. La richiesta di Galluzzo (FdI)

L’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha convocato un tavolo tecnico perché il CAS proceda con celerità alla manutenzione e conseguente riapertura dei viadotti chiusi del messinese. Lo fa sapere Pino Galluzzo, autore della richiesta all’esponente della Giunta Schifani.

“Nel vertice che si terrà mercoledì 21 giugno alle 15 in assessorato sarà ribadito che le prove di staticità hanno garantito la sicurezza di quei cavalcavia nell’area compresa tra Barcellona e Milazzo e che, appunto, per poterli riaprire sono necessari alcuni interventi di manutenzione ordinaria richiesti esplicitamente dalla Procura per procedere al dissequestro”, spiega il deputato regionale di Fratelli d’Italia.

“Il CAS, pertanto, dovrà procedere con urgenza per scongiurare ulteriori disagi per la viabilità del comprensorio”, conclude l’esponete politico.

Le strutture dell’autostrada A20 sono stati sequestrati nel marzo 2020. Oltre 20 i cavalcavia che secondo la magistratura non erano sicuri. Tre le procure che indagano sulla manutenzione della Messina-Palermo: fascicoli sono aperti sia a Messina che alla Procura di Barcellona che a Patti.