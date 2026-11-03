Autostrade siciliane, “18 milioni sprecati per le bande rumorose, mentre servono interventi seri”

Pippo Lombardo (Sud chiama Nord): "Commissariare le direzione generale del Cas"

“È inaccettabile che, mentre ci troviamo di fronte a una situazione così grave, si stiano spendendo circa 18 milioni di euro per delle semplici bande rumorose, che servono sostanzialmente a preallertare gli automobilisti rispetto al rischio di uscita dalla corsia e di un eventuale impatto, anziché concentrare le risorse su investimenti strutturali e sulla sostituzione delle barriere di sicurezza secondo gli standard previsti dalla normativa vigente”. Lo ha dichiarato il deputato regionale Pippo Lombardo.

Secondo l’esponente di Sud chiama Nord, “le autostrade siciliane non hanno bisogno di interventi tampone, ma di un piano serio di messa in sicurezza”.

“Con questa soluzione – dice Lombardo riferendosi all’installazione delle bande rumorose – non abbiamo certamente messo in sicurezza le autostrade: si stanno spendendo circa 18 milioni per segnalare un pericolo senza intervenire strutturalmente per eliminarlo. Per questo, oltre al commissariamento che abbiamo già chiesto, chiediamo l’immediato reperimento delle risorse necessarie per la sostituzione delle barriere che non sono più a norma e per tutti gli altri interventi strutturali ormai non più rinviabili”.

Lombardo ha rivolto un appello diretto al Ministero delle Infrastrutture e alla Regione Siciliana: “Al MIT diciamo con altrettanta chiarezza: invece di occuparsi di aspetti che non rientrano nelle sue competenze, metta subito a disposizione le risorse necessarie per consentire la sostituzione delle barriere e garantire concretamente la sicurezza delle autostrade siciliane. Alla Regione chiediamo invece di attivare immediatamente procedure straordinarie e urgenti. Non possiamo più permetterci ritardi mentre migliaia di automobilisti percorrono ogni giorno infrastrutture sulle quali sono state certificate criticità così rilevanti”.

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