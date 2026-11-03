Messina, lunghe code allo svincolo di Tremestieri

Camion in fila alla chiocciola d'imbarco al porto e rallentamenti in tangenziale

Messina – Tra la bretella dell’On the Run chiusa in entrata e l’affollamento di mezzi pesanti in attesa di imbarcarsi per la Calabria, il traffico allo svincolo di Tremestieri per chi proviene da Palermo è andato a rilento oggi, segnando lunghe code che hanno raggiunto i 20 minuti in alcuni momenti della giornata.

File di 20 minuti, chiocciola del porto piena

Quando l’affollamento di tir nella chiocciola ha causato i primi rallentamenti è stata aggiunta una nave supplementare per il traghettamento dei mezzi ma, come documentano le foto pervenute da un nostro lettore nel pomeriggio, le code allo svincolo di Tremestieri sono rimaste lunghe anche perché il traffico all’interno della rotonda, nel raccordo con la Ss 114, non si è mai del tutto fluidificato.