 Autostrade Siciliane, Massimo Brocato si dimette dal Consiglio direttivo

Autostrade Siciliane, Massimo Brocato si dimette dal Consiglio direttivo

Gianluca Santisi

Autostrade Siciliane, Massimo Brocato si dimette dal Consiglio direttivo

venerdì 06 Novembre 2026 - 19:42

Il fedelissimo di Cateno De Luca lascia l'incarico: "Venute meno le condizioni per proseguire il risanamento dell'Ente"

Dopo aver chiesto il commissariamento della direzione generale attraverso il deputato regionale Pippo Lombardo, Sud chiama Nord rinuncia al proprio componente dal Consiglio direttivo dell’ente di contrada Scoppo. Possono leggersi in quest’ottica le dimissioni formalizzate questo pomeriggio da Massimo Brocato, fedelissimo di Cateno De Luca, nominato al Cas dal sindaco metropolitano Federico Basile.

“Una decisione maturata dopo un’attenta riflessione – ha spiegato Brocato – alla luce del venir meno delle condizioni necessarie per proseguire efficacemente il percorso di risanamento dell’Ente, anche a seguito del mancato stanziamento delle risorse finanziarie richieste alla Regione Siciliana”. Il consiglio direttivo del Cas è adesso composto da Filippo Nasca (presidente), Patrizia Valenti (vicepresidente) e Massimo Alosi, consigliere.

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