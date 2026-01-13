Autostrade siciliane. Nel 2025 + 1.62 % di transiti, record a Messina Nord e Sud

+ 7.22 % a Messina Nord, + 10.34 % a Messina Sud
I dati rilevati dai pedaggi confermano una tendenza positivo: nei mesi del 2025, le tratte gestite da Autostrade Siciliane hanno registrato un incremento del traffico pari al 1,62%, rispetto al 2024.
In particolare, i transiti lungo la tratta 𝗔𝟮𝟬 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶𝗻𝗮–𝗣𝗮𝗹𝗲𝗿𝗺𝗼 segnano un andamento in crescita, con aumenti nelle stazioni di Messina Nord (+7,22%), Rometta (+3,56%), Brolo (+2,91%) e Cefalù (+6,33%).
Anche i transiti lungo la tratta 𝗔𝟭𝟴 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶𝗻𝗮–𝗖𝗮𝘁𝗮𝗻𝗶𝗮 registrano una crescita: in particolare, la stazione di Messina Sud Tremestieri (+10,34%) e Giardini Naxos (+7,52%).
Non ero a conoscenza che A18 e A20 fossero autostrade, pensavo fossero mulattiere a pagamento (per altro molto ben pagate) del Cas.