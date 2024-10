Avellino-Messina, designata la squadra arbitrale per l’undicesima di campionato

L'arbitro della sfida sarà il signor Sacchi di Macerata, un solo precedente lo scorso anno coi biancoscudati

MESSINA – A dirigere il Messina contro l’Avellino nella sfida del “Partenio-Lombardi”, valida come undicesima giornata del campionato di Serie C, sarà il signor Gabriele Sacchi di Macerata. Quest’ultimo sarà coadiuvato dai signori Marco Colaianni di Bari e Marco Pilleri di Cagliari. Quarto ufficiale il signor Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata.

In passato Sacchi ha già diretto il Messina. Più precisamente lo scorso anno nella trasferta di Latina disputata al ritorno, risultato finale di 1-1 e una direzione di gara senza polemiche. Non ha mai diretto l’Avellino e questa è la sua seconda designazione nel girone C di Serie C in questa stagione. Aveva infatti diretto a fine agosto la sfida tra Monopoli e Sorrento, conclusasi con la vittoria esterna di misura dei campani. L’augurio è che possa essere di buon auspicio.

A guardare i suoi numeri in carriera, nelle 112 sfide arbitrate, è un direttore di gara che tiene abbastanza i cartellini in tasca. Una media di quattro gialli a partita e appena 22 espulsioni in carriera. Ha concesso 36 rigori.